La otra cara de la vuelta al cole: qué hay detrás de un niño que no quiere regresar a clase

“Al entrar al jardín todos los padres van creyendo que su hijo es el mejor, perfecto, sin conflictos o no tantos como el nene de al lado. Es por esto que el narcisismo adulto puesto en juego genera muchas veces frustración al ver que tal vez no era todo tan así”. En este punto, Ruda hizo hincapié en que “sin darse cuenta, los padres más de una vez transmiten a sus hijos un ‘pedido no explicitado’ sobre cómo el niño tiene actuar o cómo debe responder según lo que se espera en ese ámbito”. “Uno espera que su hijo se adapte en tiempo y forma, no muerda, no empuje, etc, lo tenemos muy idealizado y cuando entra en un mundo de pares suceden cosas que tal vez ni suponíamos que nuestro hijo podría hacer y lo que ellos manifiestan deja ‘expuestos’ a los padres, según la inseguridad o seguridad de cada adulto”.