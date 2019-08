La polémica de comer sin gluten por elección

En este último grupo se ubica María Silvina González, 47 años, periodista, casada, sin hijos y vecina de Villa Urquiza. “Soy nieta de panaderos y la harina fue la base de mi alimentación”, contó. Y recordó con precisión: “La noche del 5 febrero de 2015 grité al mundo: ‘Basta de harinas en mi vida’. A casi cinco años de aquella decisión, siento que cambió mi humor: estoy menos hinchada, con más energía, duermo mejor y ya no tengo calambres, granos ni herpes. No soy celíaca, sólo me niego a consumir tanto gluten”.