La principales razones y consecuencias de dormir mal en los bebés

“Esta técnica ayudará a los niños de entre 6 meses y 3 años para que aprendan a dormirse solos sin ayuda de los padres. Se debe acostar al niño despierto en la cuna o en la cama, tras unas rutinas antes de acostarse. Decir ‘buenas noches’ y salir de la habitación, transmitiendo al niño que no le abandonamos, simplemente le enseñamos a dormir solo. El niño llorará porque no sabe dormir solo. Si el niño continúa el llanto después de 2 minutos, deberá volver a la habitación. Hay que consolar al niño mediante palabras o acariciándole o abrazándolo para mostrarle que es seguro pero no hay que permanecer en la habitación más de un minuto, aproximadamente. Recuerde, usted no volverá para que se calle, no entrará para que se duerma; sólo entrará para darle seguridad”, aseguraron especialistas de la web del doctor Ferre.