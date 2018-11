Las claves para adelgazar, según pasan los años

“Después de los 45 años es clave mantener una ingesta adecuada de calcio, vitamina D3 e incorporar la vitamina K2 que si bien no se encuentra presente en la alimentación actual es fácilmente reemplazable a través de un suplemento de la alimentación” -puntualizó el especialista- . Si se aporta un gramo, o más, de calcio con la alimentación, o como suplemento dietario, y no se complementa con K2, el calcio tiende a no ir al hueso y a depositarse en los distintos sistemas, especialmente en el endotelio de las arterias, generando placas de ateroma calcificadas, que aumentan mucho el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ACV“.