Ley de talles: por qué habrá que esperar un año para que las prendas tengan las medidas reales de los argentinos

Hasta que no esté listo el sistema único de talles, los comercios no podrán adecuarse a la norma y los consumidores no observarán cambios en las prendas, etiquetas y cartelería. Referentes de la industria textil y de las ONGs que impulsaron la ley afirmaron a Infobae que habrá que esperar hasta un año para que las prendas se hagan con las medidas reales de los argentinos.