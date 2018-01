Los “piojólogos” no se rinden: con nanotecnología los científicos argentinos dan la batalla contra la pediculosis

También destacó otras ventajas de la formulación que, en adelante, espera despertar el interés para ser desarrollada a escala comercial: “No irrita la piel ni los ojos; no es inflamable porque no contiene alcohol, y es fácil de usar porque, a diferencia de los productos siliconados que asfixian al piojo, no deja película grasosa en el pelo que luego cuesta sacar con los lavados. Como es un formulado acuoso se puede aplicar tanto sobre pelo seco como mojado. Y algo muy importante: es ambientalmente saludable y su deshecho tiene bajo impacto ambiental porque, también a diferencia de otros insecticidas, sus moléculas no afectan peces u otros seres vivos del ecosistema”.