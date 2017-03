Los síntomas que las mujeres no tienen en cuenta para cuidar su corazón Reviewed by Momizat on Mar 14 . Las mujeres suelen subestimar el riesgo de padecer un infarto u otras enfermedades del corazón y desoyen los síntomas que pueden aparecer. Estadísticas nacional Las mujeres suelen subestimar el riesgo de padecer un infarto u otras enfermedades del corazón y desoyen los síntomas que pueden aparecer. Estadísticas nacional Rating: 0