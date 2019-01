Maquillaje de verano: las claves para un efecto duradero

“Utilizo bases muy livianas, del estilo BB cream, porque aunque no tomes sol y te pongas mucha protección, hay un color que la piel va tomando naturalmente en esta época, así que para acompañarlo me subo un poco el tono de la piel con una base, pero muy liviana. Además, en este momento cambio el corrector por uno un poquito más oscuro para apuntalar la base y uso un toque de rubor rosa en crema en las mejillas, que parezca que me agarró un poquito el sol”, revela, a la vez que asegura que son los productos que lleva a diario en su cartera.