Miedo a los lugares públicos o abiertos: qué es la agorafobia y cómo se trata

En una entrevista con The Sun, la estrella del pop Robbie Williams confesó que, a pesar de los años de actuación ante grandes audiencias en arenas de todo el mundo, la agorafobia lo dejó incapacitado para dejar el sofá de su casa: “Eran mi cuerpo y mi mente los que me decían que no debía ir a ninguna parte, que no podía hacer nada”. Por su parte, la estrella de One Direction Liam Payne también reportó haber sufrido la condición.