Morteros: El Ministro de Salud realizó relevamiento y entregó insumos y aparatología

En primer lugar recorrieron el Hospital de Campaña, luego mantuvieron una reunión con representantes de la salud privada.

Un hecho importante fue el aporte de insumos y aparatología que entregó el Ministro, que fuera gestionada por el intendente días pasados en su visita a la ciudad de Córdoba.

.

Cardozo se comprometió en equipar la terapia intensiva del Hospital con insumos, aparatología y recurso humano, para fortalecer el servicio de salud local y hacerle frente a esta pandemia.

Antes de retornar a Córdoba brindó una conferencia de prensa a los medios locales y regionales.

“La atención es de primera línea”, dijo Cardozo luego de tomar contacto con la realidad local.

“El trabajo que está llevando adelante el intendente con todo su equipo es impecable, nos llena de satisfacción y por eso queremos felicitarlos y agradecer a todo el equipo de salud”.

También se reunió con los representantes de instituciones privadas para conocer cómo se da soporte a la patológica COVID.

En este aspecto se comprometió a poner en marcha la terapia intensiva del Hospital Dr. Sauret y a proveer de aparatología, insumos, radioactivos y medicamentos que pueda llegar hacer falta a las instituciones privadas, como así también el recurso humano, imperioso para atender la patología.

“Vamos a poner en marcha lo que es la atención en las áreas críticas del Hospital y de los sanatorios que tiene la ciudad para optimizar el recurso humano y poder reforzar con recursos humanos que vamos a traer de otros lugares, terapistas en este caso, y de esta forma aumentar la capacidad de respuesta”; el objetivo es dar respuesta y contener localmente a los pacientes críticos de Morteros.

Por su parte el intendente José Bría agradeció al Ministro Cardozo por su visita a la ciudad.

El mandatario valoró que “esté presente el estado provincial, municipal y la medicina privada pensando en cómo poder llevar adelante esta situación”.

Finalmente pidió a la comunidad seguir cuidándose con responsabilidad ya que “se trata de una patología incierta, todavía desconocida y si bien podemos poner un millón de camas y un millón de médicos, si cada uno de nosotros no cumple con el uso correcto del barbijo y no mantiene la distancia se va a contagiar y no nos va alcanzar el millón de camas y el millón de médicos”.

Aparatología y elementos de protección Covid

En respuesta a las gestiones realizadas por el intendente de la ciudad, José Bría, llegaron a la ciudad aparatología y elementos de protección COVID.

Los elementos están destinados al Hospital Dr. José Sauret que funciona como internación primaria de COVID.

Se trata de 10 camas ortopédicas con colchones articulados, 1 heladera Briket, 1 carro de paro, 1 electrocardiógrafo marca Don Jiang, 4 bombas de infusión, volumétrica, 2 oxímetros de pulso, 2 tensiómetros, 2 termómetros infrarrojos y 2 monitores Multiparamétricos Marca Phillips. Además de elementos de protección para atender la patología COVID (camisolines, barbijos N95, guantes, kits para PCR, alcohol, etc.)