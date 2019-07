Un pequeño implante ayudará a prevenir el VIH hasta por un año

No. Los medicamentos de la PrEP no funcionan de la misma manera que una vacuna. Cuando usted recibe una vacuna, esta entrena al sistema inmunitario para que combata una infección determinada por años. En cambio usted tendrá que tomar una pastilla todos los días para que los medicamentos de la PrEP eviten que contraiga una infección. La PrEP no funciona después de que usted deja de recibirla.