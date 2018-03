Piel post verano: cómo recuperar la firmeza luego de la exposición del sol

Para la doctora Agustina Vila Echagüe, dermatóloga y miembro de la ASLMS (American Society for Laser in Medicine and Surgery), es importante saber que en la actualidad existen múltiples herramientas que nos permiten devolverle al rostro gran parte de la lozanía perdida durante la exposición al sol. La clave es combinar distintas técnicas, desde las más sencillas hasta los láseres para obtener los mejores resultados de acuerdo a cada necesidad.