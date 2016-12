Prevención y cuidado en el uso de pirotecnia Reviewed by Momizat on dic 23 . Si bien la mejor prevención es no usarla, hay que tener muchos cuidados con la manipulación de la pirotecnia. Dentro de las recomendaciones, cabe tener en cuent Si bien la mejor prevención es no usarla, hay que tener muchos cuidados con la manipulación de la pirotecnia. Dentro de las recomendaciones, cabe tener en cuent Rating: 0