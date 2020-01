Problemas sexuales afectados por el estrés y la ansiedad

Si bien hay mucha investigación y escritos sobre la ansiedad sexual y de desempeño en los hombres, no es sorprendente que la ansiedad sexual en las mujeres sea un tema menos discutido. ¿Por qué? Debido a que puede ser más difícil de definir, después de todo, las mujeres no requieren una erección para la actividad sexual. Si bien la ansiedad por el rendimiento sexual no se diagnostica con tanta frecuencia en las mujeres como en los hombres, afecta de igual manera la excitación en las mujeres. La ansiedad puede evitar que las mujeres se lubriquen lo suficiente como para tener relaciones sexuales, y puede eliminar el deseo físico de hacer el amor.