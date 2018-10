Realizan Curso de Formación en infecciones de transmisión sexual

El Ministerio de Salud invita al Curso de Formación Integral teórico-práctica en infecciones de trasmisión sexual (ITS) para equipos de salud, que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre, y 2 y 3 de noviembre. Está dirigido a profesionales vinculados a la salud que participen en el abordaje de las ITS.

Durante el encuentro se abordarán temas como: epidemiología general de las ITS; aspectos éticos y legales relacionados a las ITS; intervenciones y respuestas del Estado en políticas de salud pública frente a las ITS y su desafío actual; ITS y comunicación: aspectos a tener en cuenta al comunicar a una persona un diagnóstico de ITS: cómo informar a la comunidad y a los medios de comunicación masiva; el rol del equipo de Salud Mental a la hora de abordar a personas que cursan una ITS, entre otros.

La capacitación tendrá instancias teóricas -que tendrán lugar en el auditorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Av. Álvarez de Arenales 230)- e instancias prácticas en el Hospital Rawson y en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Los viernes, el horario de cursado será de 14 a 18, y los sábados, de 9 a 13 horas.

Esta actividad es organizada de manera conjunta por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, la Asociación Argentina de Microbiología; el Programa Provincial VIH Sida e ITS del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Contará con la presencia de destacados disertantes.

El programa completo del curso, puede consultarse en el siguiente enlace: Jornadas de Formación en ITS

Por consultas e inscripciones comunicarse a registro@aam.org.ar. Para más información, escribir a cordoba@aam.org.ar.