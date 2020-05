Salud en época de pandemia: recomendaciones para la vacunación antigripal

A los adultos mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas renales, respiratorias, cardíacas, obesidad, diabetes o inmunocompromiso y menores de dos años que no consiguen la vacuna antigripal, hay que explicarles que, si bien es fundamental que se vacunen como todos los años para prevenir la gripe y sus complicaciones, la vacuna antigripal no previene el coronavirus; y que la razón por la que este año se hizo más énfasis en que estos grupos con mayor riesgo se vacunen lo antes posible, fue para evitar la circulación conjunta de la gripe y el coronavirus: dos enfermedades que tienen síntomas similares y que pueden provocar neumonía. Quien presente síntomas, debe comunicarse con su médico o a las líneas telefónicas de COVID-19 de cada provincia, independientemente de que se haya vacunado o no contra la gripe.