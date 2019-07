San Guillermo: Proponen un abrazo solidario por el cierre de la Clínica “Convivir”

María Laura Rondina propuso “un abrazo solidario” para que la sociedad de San Guillermo “demuestre que el cierre de Convivir no nos es indiferente”. “Sin ánimo de críticas, este abrazo pretende sumar para que no nos quedemos sin Salud en San Guillermo”, remarca la convocatoria para este viernes a las 14.00 horas.

A continuación detallamos la siguiente convocatoria:

Mi nombre es María Laura Rondina y quiero proponerte que ABRAZEMOS A NUESTRA CLíNICA CONVIVIR. Cuando leí esta nota sentí la necesidad de hacer algo. Para mi nuestra Clínica Convivir, sus médic@s, enfermeras, personal administrativ@, tecnic@s y personal en general son parte esencial de nuestra comunidad. No puedo no hacer nada, aunque entiendo que las ocupaciones y preocupaciones de estos días resultaron en que estas palabras lleguen en estos momentos límites. Me duele profunda y sinceramente, siento impotencia por no poder hacer más, pero no puedo dejar de reconocer mi agradecimiento a cada ser humano y profesional de la Clínica. Creo que siempre estamos a tiempo de corregir errores, quizás el resultado no sea lo esperado pero no intentarlo me haría sentir que ser indiferente por ausencia de compromiso seria dar el mensaje social de: a mi no me importa, yo no soy responsable y bueno estas cosas pasan.

Pero como a mi SI ME IMPORTA, Y ME SENTIRíA RESPONSABLE DE SER INDIFERENTE Y NO ELEVAR MI VOS DE APOYO Y SI ESTO VA A PASAR QUE SEPAN QUE LOS SANGUILLERMINOS RECONOCEMOS A CONVIVIR COMO uno de los pilares sociales esenciales, la salud. No todo puede ser un negocio, no todo debe ser un negocio, sembrar valores, esos que nuestros abuelos con orgullos nos transmitían en cada charla y todos los días. Pará mí NO ES LO MISMO QUE CIERRE CONVIVIR. No me atrevo a ser impertinente buscando errores o culpables. Yo quiero sumar aunque sea a través de un símbolo respetuoso y te propongo que el próximo viernes 19 a las 14hs. todos aquellos que deseen aportar su granito ABRACEMOS A NUESTRA CLíNICA CONVIVIR, hermanados, juntos, SIN CRITICAS y con el sentimiento genuino de apoyo a cada persona que trabaja y es parte de CONVIVIR dando un contundente mensaje: para cada Sanguillermin@ no todo es lo mismo.

Mi propuesta es que te sumes si te parece bien, agregando tu nombre en comentarios con el sentimiento ABRACEMOS A NUESTRA CLíNICA CONVIVIR Y SUS TRABAJADORES. Con mucho respeto, te pido que reflexiones y si no estas de acuerdo te agradezco hagas tu propio comentario en tu espacio, esta propuesta solo desea Sumar un reconocimiento humano.