Se amplió la zona de riesgo de la fiebre amarilla. Quienes deben vacunarse

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que amplió la zona de riesgo de la fiebre amarilla y la ciudad de San Pablo quedó incluida.

De esta manera, las zonas de ese país para las cuales se aconseja la vacunación son los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo a la capital Brasilia), Espirito Santo, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Río de Janeiro (incluida la ciudad de Río de Janeiro), San Pablo y gran parte del estado de Bahía, incluyendo las ciudades de Salvador de Bahía y Praia do Forte, según indicaron desde el Gobierno Provincial.

En cambio, la vacuna no está indicada para quienes viajan a la zona costera del estado de Santa Catarina (incluyendo Florianópolis y balnearios vecinos) ni del estado de Paraná (incluyendo Curitiba). Tampoco se recomienda para gran parte del nordeste de Brasil (incluyendo los estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará y zona centro y Norte de Piauí) o para cualquier otra región que no esté mencionada anteriormente ni incluida en el mapa incluido en el listado completo.

Quiénes deben vacunarse

Los requisitos para la vacunación son tener entre uno y 60 años, viajar a lugares de riesgo y concurrir con pasaporte o DNI y el carné de vacunación. No es necesario estar en ayunas y debe colocarse por lo menos 10 días antes del viaje, según indicaciones del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia.

De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, se requiere una dosis única de vacuna contra fiebre amarilla para conferir inmunidad y protección permanente contra la enfermedad. Además, si por razones médicas un viajero no puede ser vacunado contra esta enfermedad, la persona deberá contar con el correspondiente certificado médico y, de acuerdo con la situación, se contraindica el viaje y/o se extiende certificado de exención para los que tienen causa justificada.

Otras zonas de riesgo

Las áreas de riesgo corresponden a distintas regiones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Venezuela, África y el Sudeste Asiático. También es necesaria en algunas provincias argentinas.

Hospital Iturraspe San Francisco, 25 de enero colocación de dosis por orden de llegada.