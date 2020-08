Semana de la Lactancia Materna: “el mejor alimento para los bebés” dijo la Dra. Salera

En la Semana Mundialo de la Lactancia Materna dialogamos con la Dra. Soledad Salera en TDN, Canal 10.-

Sin dudas, la lactancia materna provee al bebé del mejor alimento, fortalece sus defensas naturales y crea un fuerte lazo afectivo que beneficia la salud física, mental y emocional tanto de las mamás como de los recién nacidos.

Según Salera “se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé, y se puede extender hasta los dos años, controlando la alimentación de la madre y con algunos suplementos alimentarios más…”.– “La lactancia debe iniciar lo más pronto posible, de preferencia, de 30 a 50 minutos después del parto, cuando el bebé recién nace, momento en el cual el bebé ya es capaz de encontrar el pecho materno e iniciar la succión”, sostuvo la profesional.

Ante la consulta de pérdida de peso en la madre las primeras semanas, Salera dijo “durante el amamantamiento la madre de cuidarse y mantener una alimentación sana y equilibrada para asegurar los nutrientes necesarios que necesitas ella y su bebé; Si estás muy delgada, pero sana, no hay que preocuparse, pero esta cansada y pierde peso cada día a pesar de comer mucho, es bueno que consulte a su médico”.

Se refirió además que al iniciar la lactancia, la primera secreción que se produce es un líquido amarillento y traslúcido conocido como calostro “Es importante que el bebé consuma el calostro ya que es extremadamente rico en proteínas, vitaminas, minerales y anticuerpos”.

Sobre ¿Por qué salen las grietas? y ¿Si pueden prevenir? explicó “Amamantar no produce dolor. Si alguna mamá siente dolor al amamantar, muy probablemente su hijo no está mamando correctamente, debe aprender a succionar bien, por eso la posición a la hora de alimentarlo es fundamental; el pecho está preparado para que el bebé mame. En el caso de las grietas salen al mamar sólo del pezón, en lugar de agarrar una buena porción de pecho, incluyendo además del pezón gran parte de la areola. Con o sin heridas, si existe dolor, se ha comprobado que la posición es correcta, no hay problemas mecánicos de succión y a menudo duele también cuando no se amamanta, posiblemente se trate de una alteración microbiana o infección en los pezones y conductos”, finaliza.

Múltiples beneficios de la lactancia materna:

– La leche humana es de fácil digestión gracias a su alto contenido en proteína de suero y α-lacto-albúmina que es mejor aceptada por el sistema digestivo del bebé.

– A través de la lactancia materna, la madre le proporciona al bebé factores de protección como anticuerpos y probióticos (bífidobacterias y lactobacilos), que ayudan a equilibrar la flora intestinal, refuerzan el sistema inmune del recién nacido y contribuyen en la prevención de enfermedades comunes de la infancia como alergias e infecciones gastrointestinales, respiratorias o de oídos.

– Los alimentos que la madre ingiere, sus sabores y sustancias aromáticas afectarán el sabor y olor de su leche. De esta manera, el bebé puede detectar los alimentos que la madre consume a través de la lactancia, paso inicial que lo prepara para los primeros alimentos que empezará a ingerir a partir de los seis meses.

– La leche humana producida para niños es distinta que aquella producida para niñas. La leche para niños contiene más proteína y grasa, ya que los varones necesitarán estas sustancias en mayor cantidad para un correcto desarrollo.

– La lactancia materna fomenta un lazo emocional muy fuerte entre la madre y el bebé, favorece sus habilidades de aprendizaje, además de ser un momento perfecto para que puedan relajarse juntos.

– La madre puede detectar cuando el bebé ya tiene hambre, aun antes de que llore, observando su conducta. Si realiza movimientos o sonidos de succión con su boca, si saca su lengua, si lleva su mano a la boca y la chupa o si mueve los ojos rápidamente, significa que el pequeño está listo para comer.

– Cada vez que la madre alimente al bebé, este deberá succionar leche de ambos pechos. Cada bebé es diferente, por ello la mamá debe ofrecer un pecho y dejar que tome leche hasta que él mismo se retire, y posteriormente, ofrecer el otro pecho.

Además de todas las ventajas que la lactancia materna aporta al bebé, también ofrece beneficios a la madre, ya que estimula ciertas hormonas que ayudan al organismo a recuperarse del embarazo y parto con mayor rapidez, y contribuye a perder el peso excedente en menor tiempo, debido a que se requieren alrededor de 500 kilocalorías adicionales para la producción diaria de leche. Además, la lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama u ovarios y de osteoporosis.

Audio Entrevista en TDN