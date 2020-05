Cómo será la vuelta a los tratamientos estéticos luego de la cuarentena

Especialistas en cirugía plástica y dermatólogos compartieron las medidas de prevención que tomarán a su regreso luego del levantamiento de la cuarentena obligatoria para atender a los pacientes.

La cirugía plástica, los tratamientos estéticos y los tratamientos dermatológicos están orientados al bienestar psicofísico de las personas. Cuidarnos, tratar los problemas que nos molestan para mejorar la calidad de la piel, borrar las manchas que nos dejó el sol o mejorar y potenciar nuestra belleza hace bien a las personas, inclusive en pandemia como la que el mundo está atravesando como el coroanvirus.

Reconocidos médicos expertos en cirugía plástica y dermatología compartieron con Infobae cómo se prepara el sector estético y dermatológico para la apertura de los consultorios luego de la cuarentena.

“Los argentinos nos cuidamos, nos gusta vernos bien y también eso es parte de sentirnos bien, así que no hay que asustarse si hoy no estamos tratándonos o haciendo un plan como quisiéramos. Hay muchos alternativas que nos esperan para cuando se levante la cuarentena; esperamos poder volver de a poco a poder borrar las huellas del estrés, el cansancio, mejorar nuestra calidad de la piel, trabajar en la prevención o combatir ese rollito que a pesar de la dieta y ejercicio que realizamos en casa no se fue”, dijo Griselda Seleme, especialista en cirugía plástica y estética.

Por otra parte, sobre los tratamientos estéticos que tanto se realizan los argentinos, la experta dijo: “Los mínimamente invasivos sin duda volverán en forma escalonada con mucha seguridad ya que sus resultados efectivos y al no tener tiempo de recuperación van a ser más que nunca una gran alternativa. No requieren quirófano, y son además preventivos, por lo que cada vez más personas se atreven a dar el salto hacia este tipo de medicina. Los rellenos dérmicos de ácido hialurónico se han convertido en el tratamiento preferido para conseguir posicionar pómulos, reducir arrugas, o dar o devolver el volumen a los labios, entre otros beneficios”.

Psoriasis

La médica Débora Kaplan, dermatóloga vicepresidenta de la Sociedad Argentina de psoriasis, destaca que los pacientes con esta patología muchas veces tienen cuadros severos que pueden ser factor de riesgo. “Por eso con ellos la recomendación es que acaten el aislamiento y lo que hacemos es utilizar telemedicina para hacer el seguimiento del tratamiento. En estos casos lo mejor es permanecer aislados. Hoy con telemedicina estamos pudiendo hacer las consultas, recetar medicación para los que necesitan e ir evaluando su evolución”.

Actualmente la mayoría de los pacientes con psoriasis deben continuar recibiendo su terapia inmunosupresora y desde ya no perder contacto con el especialista para que los controlen y que puedan evacuar todas sus dudas.

Acné

Hasta el momento las consultas de los dermatólogos es vía online (Shutterstock)

Lucas Ponti, dermatólogo miembro de la SAD y director del centro Acneba, describe que en el caso de los pacientes con acné, muchos de ellos realizan la consulta a través de la página web y se le asigna un especialista. Mandan fotos y hacen una consulta online, se evalúa en forma dinámica por videollamada, si necesita laboratorio se le indica y se le envía la receta de emergencia vía mail y también las recetas con las indicaciones del tratamientos junto a las de la medicación. La consulta se continúa vía online para dudas y seguimiento en forma mensual.

“Solo para aquellos casos que necesitan una atención personalizada estamos equipándose con las medidas de seguridad para atender en horarios reducidos y días específicos y para el resto de los pacientes sí seguiremos online”, explicó Ponti.

Estética y cuidado

La dermatóloga Velia Lemel dijo que también está brindando atención de consultas dermatológicas de pacientes de forma online. ”Tenemos consultas de pacientes que ya estaban en tratamiento o aquellos que se les presentan situaciones puntuales como manchas o que tienen pendientes resultados de biopsias, y para esto los atendemos a través de plataformas como Zoom. En principio seguiremos de esta forma hasta que a través de protocolos de seguridad resolvamos el momento de retomar. Hoy tenemos que ver la protección que necesitamos los médicos, todo el material descartable junto a las medidas de seguridad que vamos a necesitar, ya que estamos en una situación muy especial donde los cuidados serán claves”.

Los distintos especialistas consultados subrayan que están organizando los consultorios para proteger a su personal y al paciente y la mayoría coincide en activar la seguridad en sus consultorios.

La combinación de toxina botulínica y rellenos es una de las más utilizadas en estética médica (Shutterstock)

¿Qué recomienda la Sociedad Argentina de Dermatología ante la apertura de los consultorios?

Pautas de seguridad según protocolo sanitario a implementar en salas de espera, personal administrativo y médico:

– Se extremarán las medidas de protección. El uso de alcohol en gel o análogo y toallas de papel descartable para el ingreso y en los ambientes. Implementación de barreras físicas, y evitar el contacto con credenciales y otros innecesarios del personal (credenciales virtuales).

– Consultas programadas: asignar turnos con agenda previo. Respetar el horario. Espaciar los turnos al máximo posible (mínimo cada 30 minutos).

– Salas de espera y ambientes. Implementar las medidas de distanciamiento. Minimizar las superficies de contacto. Realizar limpieza y ventilación de ambientes. Remoción de folletos y revistas. Realizar la descontaminación de superficies con hipoclorito de sodio al 0,5% o alcohol al 70%.

– El paciente debe concurrir con barbijo. Sin compañía salvo que sea estrictamente necesario y comunicado previamente.

– Médico y personal. Utilizar la indumentaria adecuada. Higienizar las partes del cuerpo que hayan sido expuestas. No utilizar accesorios personales tales como son anillos, relojes, pulseras, aros, cadenitas, etcétera. El ambo o ropa de trabajo se deberá transportar en bolsa roja al sitio de lavado, donde se lavará solo y a alta temperatura.

– Consultorios. Se recomienda realizar asepsia de los consultorios entre cada consulta.

– Mecanismos de detección o sospecha previa y derivación correspondiente. Se debe realizar un cuestionario al paciente el día previo a la consulta interrogando si en las últimas dos semanas ha tenido tos, fiebre, síntomas respiratorios, haber estado en contacto con alguna persona con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID-19. De acuerdo a las respuestas del paciente, en aquellos casos con datos positivos se sugiere realizar telemedicina, retrasar el turno al menos 2 semanas y derivar al paciente a un centro de referencia en diagnóstico de COVID-19 de corresponder. En aquellos casos en los cuales lo evaluado arroje resultados negativos se podría agendar el turno presencial.