Tango terapéutico para envejecer activo y saludable

Por su parte, Soledad García admite que con su madre iniciaron

juntas las clases y luego no pudieron continuar, ya que en el geriátrico

donde la internaron no contaban con este taller. “Le hacía muy bien y eso

la entristeció. Al poco tiempo tuvimos que sacarla porque si bien la

trataban bien, no la estimulaba nada de lo que le proponían. Probó con

pintura, hacía la gimnasia que daban ahí, pero el tango era mágico en ella.

Creo que fue algo que disfrutó más de mayor que de joven”, señala García.

Si bien es cierto que existe un movimiento que trabaja en pos de la visión

que comparte Pando, también la falta de estos espacios y la facilidad para

dar con ellos es una realidad para muchas familias en un derrotero que no

cuenta con el tiempo a favor.