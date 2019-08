Trabajar en el siglo XXI: la importancia de trazar un límite entre la vida personal y las obligaciones laborales

Es tiempo de que los ciudadanos comprendamos que ya no tiene sentido pensar en el puesto de trabajo. Ni cómo conseguirlo, ni cómo conservarlo. No hay, en el mundo desarrollado (y no habrá, en el futuro cercano, en América Latina) puestos de trabajo con jornadas regulares, rutinarias, entre otras. Se trabajará a tiempo parcial, por objetivos. La clave no es cambiar eso, sino que eso alcance para vivir bien.