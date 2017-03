Tres enfermedades raras, silenciosas y potencialmente mortales

“Cuando era chiquito, no hablaba, no pronunciaba bien. Nos enteramos de que no escuchaba a los 3 años. Luego de comenzar el tratamiento, se mantuvo estable: sus órganos están bien. Le implantaron diábolos, ahora escucha muy bien y tiene audífonos. Hoy en día lleva una vida normal: va a la escuela, juega, se trepa a los árboles. Vivir día a día con Iván, con su enfermedad y tratamientos ya es algo normal. Es un nene muy feliz, le encanta jugar a la play y bailar”, concluyó la mamá.