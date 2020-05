Una investigación revela la biología compleja detrás de la pandemia de coronavirus

Pero incluso si ese proceso hizo que OC43 fuera menos mortal, aún no está claro si sucedería algo similar con el SARS-CoV-2. Un estudio en monos mostró que retuvieron anticuerpos contra el SARS-CoV-2, pero los investigadores solo informaron los primeros 28 días después de la infección, por lo que no está claro cuánto tiempo duró la inmunidad. Las concentraciones de anticuerpos contra el SARS-CoV también disminuyeron significativamente durante un período de dos a tres años. No se ha probado si esos niveles bajos serían suficientes para prevenir la infección o reducir la gravedad. Los gatos, las vacas, los perros y las gallinas no parecen ser inmunes a los coronavirus a veces mortales que los infectan, lo que deja a los veterinarios a lo largo de los años para buscar vacunas.