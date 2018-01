Verano: momento ideal para hablar con los chicos sobre sexualidad

“Pero la ley de Salud Sexual Integral (2006) plantea iniciar la educación a los 3 años. La sexualidad no está abocada a la genitalidad, sino a la identidad de género, cuidado del propio cuerpo y el de los otros. Por ejemplo: hay que acostumbrarse a nombrar las partes del cuerpo con naturalidad. No hay inventarles nombres a los genitales. Porque eso genera confusión (no hay otras partes del cuerpo que tengan ese prurito). Tampoco hay que agobiarse si se habló de más porque los chicos incorporan lo que pueden y el resto lo dejan. No hay que decir: ‘De eso no se habla’ o ‘lo hablamos cuando seas grande’. No hay peligro en hablar antes de tiempo, sino en llegar tarde”.