Advierten por estafas en ofertas de carteras y zapatos a través de Facebook

Lo tentador del precio muchas veces termina por vulnerar las dudas basadas en la razón de la lógica. Por eso, al momento de encargar, no importa que la compra se haga eligiendo sólo a través de fotos, ni que con los vendedores sólo se puedan comunicar a través de mensajes de WhatsApp o Facebook, o que sólo se haga con envíos, sin poder ir a retirar los productos y pagar en algún lugar específico.

Diez carteras por 3.000 pesos, tres zapatos por 1.500 y carteras de lujo por 700. Pero luego de realizar el depósito acordado, comienza el derrotero hasta conseguir la bolsa con los productos que nunca llegan. O que llegan pero son muy diferentes con respecto a las fotos que tanto habían entusiasmado a los compradores.

“Vi una publicación por Facebook en una página de carteras y billeteras por mayor, y tenían buenos precios. Ellos te pasaban fotos para que vos elijas y compré por 3.500 pesos 10 carteras, 10 billeteras y cinco relojes venían de regalo, pero no me llegaban. Me habían bloqueado de Facebook y WhatsApp, entonces les escribí desde el perfil de una amiga. Ahí me dijeron que estaban retrasados y que iba a llegar el envío”, mencionó Verónica, una cordobesa que denuncia a los vendedores.

Cuando el envío finalmente arribó, al abrir el paquete encontró bolsos de lona con dibujos de ositos suplantando a la mayoría de las carteras de ecocuero que había encargado, billeteras en mal estado y ningún reloj, según dice.A raíz de lo que le sucedió, la mujer conoció a un grupo de personas que habían pasado por la misma situación.

“Sólo aceptamos la compra por fotos y aclaramos al cliente cuando va al banco a depositar que no hay cambio. Estamos acostumbrados a que se quejen por la calidad de las carteras, pero las imágenes son ilustrativas”, explicó a La Voz un vendedor. La comunicación se realizó vía mensaje de celular, ya que no aceptan llamadas.

Entregar un bolso de lona con la imagen de un oso a cambio de una cartera de ecocuero no configura para los vendedores nada irregular: “¿Y vos qué entendés por imagen ilustrativa? Hacemos miles de entregas por semana, alguna clientela lo entiende y otra no; y no tenemos denuncias ni allanamientos ni problemas de Afip”.

A través de la red social Facebook, distintos damnificados se juntaron y crearon un grupo.

Al momento, son más de 750 personas que dicen haber recibido mercadería que no era la que pensaban comprar. Entre estas personas hay varios cordobeses.