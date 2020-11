Cómo ahorrar en criptomonedas en la Argentina

“¿Es posible ahorrar en otra cosa? En la Argentina, en pesos no podes porque tenés una inflación sistemática del orden del 50% anual, en el caso de un año ´estable´. En dólares, tampoco, porque no podes tenerlos adentro de un banco, y no los podes tener debajo de un colchón porque corres el riesgo de que entren a tu casa, y en definitiva, es una gran operatoria en negro que alimenta el incentivo a la inseguridad”, señala a Infobae Santiago Siri, emprendedor, uno de los primeros argentinos en hablar de bitcoins, 8 años atrás, en su columna de tecnología en el programa radial “Basta de todo”, conducido por Matías Martin.