Amazon presentó un drone autónomo para vigilar el hogar

Se trata de Ring Always Home Cam, que se desplaza por la vivienda siguiendo caminos preseleccionados por el usuario. Además, la compañía de Jeff Bezos dio a conocer un nuevo ecosistema de seguridad para el vehículo y un servicio de streaming para videojuegos llamado Luna

Amazon presentó un nuevo producto de seguridad para el hogar. Se trata de Ring Always Home Cam, un drone de vigilancia autónomo que es capaz de grabar y transmitir en vivo lo que sucede para que el usuario pueda, a la distancia, verificar cómo se encuentra su vivienda.

En el blog de la compañía se explica que idearon el producto pensando que puede ser de utilidad cuando, por ejemplo, uno se encuentra fuera de la casa y de pronto tiene dudas respecto de si dejó cerrado el gas o una ventana. Con este drone ahora el usuario puede, desde la app de Ring, verificar todo esto.

Pero además, el drone es capaz de moverse de forma automática si detecta algún ruido o movimiento sospechoso, en caso de que se lo utilice junto con Ring Alarm. En ese caso, cuando la alarma se dispare, se moverá y grabará para identificar cuál fue el motivo por el cuál se activó.

Ring Always Home Cam es un pequeño dispositivo volador con una base donde se encuenta en reposo. Cuando se empieza a mover, deja la base, que es desde donde se carga su batería también, y se desplaza moviendo sus hélices. Desde la compañía explicaron que sólo graba videos, con resolución de 1080 p, cuando está volando y que cuando se desplaza hace ruido para informar que está presente y grabando.

Ring Always Home Cam tiene una base de carga y se mueve por el hogar de froma autónoma y sólo por caminos preseleccionados por el usuario

El drone se mueve de forma autónoma sólo por los caminos preseleccionados por el usuario. Es decir que no puede desplazarse por donde quiera ni puede ser manipulado por el usuario. El gadget sólo recorrerá los caminos previamente configurados y lo hará de forma automática.

El precio de Ring Always Home Cam es de USD 249 y se podrá adquirir en Ring.com o Amazon a partir de 2021. Amazon también presentó otros productos este 24 de septiembre, que se detallan a continuación:

Sistema de seguridad para el automovil

Amazon presentó un ecosistema de seguridad para el vehículo conformado por Ring Car Cam, Ring Car Alarm y Ring Car Connect.

Ring Car Cam

La Ring Car Cam está conformada por dos cámaras que graban lo que sucede tanto en el interior del vehículo como en la carretera o camino por donde se desplaza el auto. En caso de accidente, se activará un sistema que conecta automáticamente a un centro de asistencia quien se contactará con el conductor para verificar que se encuentre bien. Si el conductor no responde o indica que se encuentra en problemas, se enviará ayuda.

La Ring Car Cam integra sensores capaces de detectar si el vehículo fue chocado o glopeado de algún modo mientras estaba estacionado, en cuyo caso enviará una notificación al móvil del usuario para que pueda ver lo que sucedió.

La Ring Car Cam cuesta USD 199 y estará disponible en 2021.

El nuevo ecosistema de seguridad de Ring para el vehículo

Por su parte, la Ring Car Alarm es una alarma con sensores de movimiento y sonido que en caso de que detecte algo extraño envía al usuario una notificación a su móvil.

La Ring Car Alarm cuesta USD 59 y, a diferencia de la Ring Car Cam, no utiliza datos móviles ya que funciona por medio de la red mallada de IoT de Amazon, Sidewalk.

Por su parte, Ring Car Connect busca optimizar las cámaras que integran los vehículos para alertar al usuario en caso de incidentes así como si el usuario llega a sufrir algún accidente.

En un principio, Ring Car Connect, que estará disponible en 2021 y cuyo valor es USD 199, será compatible sólo con vehículos Tesla. A futuro la idea es expandir el servicio a otros automóviles también.

Luna, servicio de videojuegos por streaming

Amazon Luna es el nuevo servicio de videojuego por streaming que lanzó la compañí ade Jeff Bezos.

Luna es un servicio de videojuegos por streaming basado en AWS, la plataforma en la nube de Amazon. El servicio, que tendrá un valor iniciar de USD 5,99 mensuales, estará disponible en Windows, Mac, Fire TV, así como para iPad y iPhone por medio de una web app. A futuro desembarará también en Android.

Por el momento sólo los usuarios de Estados Unidos pueden solicitar un acceso anticipado al servicio ingresando aquí. En esta primera fase se podrá jugar, desde el canal de Luna, a juegos como Resident Evil 7, The Surge 2, Panzer Dragoon, Control,A Plague Tale: Innocence, GRID, Brothers: A Tale of Two Sons y ABZU.

La resolución será FullHD y se moverán a 60 fotogramas por segundo, aunque promete resoluciones de hasta 4K@60FPS en algunos casos, según mencionó la compañía.

Al igual que Google Stadia, Luna tiene su propio comando, el Luna Controller, que se conecta directamente a la nube para reducir la latencia y mejorar así la experiencia del usuario.

Cabe señalar que no hará falta tener el Luna Controller para jugar con este servicio. Amazon Luna ofrecerá soporte para teclado, mouse y mando Bluetooth, así como para los mandos de Xbox One y PlayStation 4.

Fire TV Stick y Fire TV Stick Lite

Amazon presentó nuevos dispositivos de streaming de películas y televisión: se trata del nuevo Fire TV Stick (2020) y el Fire TV Stick Lite, que es una versión más básica.

Amazon presentó un nuevo Fire TV Stick

El Fire TV Stick es compatible con Dolby Atmos, HDR, integra un control para activar Alexa y ofrece un 50% más potencia que la generación anterior, según la compañía. Esto se debe a que cuenta con un procesador de cuatro núcleos que ofrece una velocidad máxima de 1,7Ghz y transmisión en 1.080p a 60 cuadros por segundos. Esta nueva versión de Fire TV Stick ya está disponible y tiene un valor de USD 39.

Por su parte, el Amazon Fire TV Stick Lite también está disponible a USD 29. Tiene un procesador de cuatro núcleos y un botón para activar Amazon Alexa. Ofrece almacenamiento de 8 GB y resolución de hasta1080p con soporte de HDR, HDR 10, HDR10+ y HLG.

Un nuevo parlante inteligente con forma esférica

Amazon Echo

Amazon presentó un nuevo parlante inteligente con forma de esfera, que tendrá un valor de USD100, tal como el Amazon Echo de tercera generación.

Esta edición promete consumir un 20% menos de energía y procesar los audios dos veces más rápido que la versión anterior.