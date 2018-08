Android 9 Pie: las principales novedades de la última actualización

Google lanzó la nueva versión del sistema operativo más utilizado en el mundo que, inicialmente, saldrá sólo para la línea de teléfonos del buscador de internet -Pixel, Pixel XL, Pixel 2 y compañía- y Essential Phone.

Sin embargo, según la BBC, Android 9 Pie llegará a dispositivos de otras marcas en los próximos meses, ya que también estará disponible para los dispositivos de los fabricantes Samsung, Huawei, Sony Mobile, OnePlus, OPPO, LG o Xiaomi, entre otras.

La inteligencia artificial posibilita algunas de las funciones del nuevo sistema operativo de Google. Pero, ¿Cómo? Estas son algunas de las principales novedades.

Batería

Para acabar con el principal problema del rápido agotamiento de las baterías de los teléfonos celulares, Android 9 Pie, por un lado, permite disminuir el uso de la batería cuando el dispositivo está apagado; y por otro, tendrá la facultad de la “batería adaptativa”. A partir del análisis del comportamiento del usuario, el sistema operativo tendrá la facultad de reservar energía para procesos y aplicaciones que verdaderamente utilizamos, provando de ella a los que no solemos usar.La iluminación de la pantalla es otro de los ítems claves a la hora de ahorrar batería. Android 9 Pie permitirá ajustar el brillo, no sólo tomar como referencia el sensor que evalúa la luminosidad ambiental, sino también por nuestros gustos, es decir, si el usuario configura el brillo en una franja horaria concreta o con una determinada aplicación, o incrementarlo, Android lo descubrirá y lo ajustará por sus propios medios, según publicó Clarín.

Velocidad

Al utilizar nuestro celular con la nueva actualización del sistema operativo tendremos la impresión de que funciona a una velocidad que no lo hace ningún otro. Esto será gracias a aque la inteligencia artificial anticipará nuestras acciones reconociendo patrones de uso y así poder ponerlos en marcha antes de que demos la orden.

Apps

Android 9 Pie analizará la información de contexto para mejorar la experiencia de uso de nuestras aplicaciones favoritas, es decir, la IA será capaz de identificar qué partes de cada app o función son las más relevantes para nosotros con el propósito de anticiparse a nuestras acciones, colocándolas, de esta forma, en primer plano, según publicó Clarín.

La IA también será protagonista a la hora de analizar el texto que seleccionamos y queremos transportar entre aplicaciones: además del menú contextual con las habituales opciones de copiar, pegar o compartir; también aparecerán: enviar, localizar, llamar, adjuntar o lo que corresponda. Esto se debe a que la nueva actualización interpretará correctamente qué contiene el bloque de texto que hemos seleccionado y nos sugiera las acciones apropiadas.

Bienestar digital

A partir del objetivo de Google de disminuir la dependencia de los dispositivos electrónicos, Android 9 Pie poseerá dos funciones ideadas para facilitarlo.

La primera de ellas se llama “wind down”, relajación, que tiende a oscurecer la pantalla, y la segunda, no molestar (do not disturb) señalada para desactivar las notificaciones.

Adempas, el usuario tendrá acceso a un tablero de control que mide la frecuencia exacta en que utilizamos nuestro teléfono, según publicó la BBC.

Sin embago, Google va más allá y también analizará: el tiempo de permanencia en las aplicaciones, la cantidad de notificaciones que recibimos a diario y hasta la frecuencia en que desbloqueamos nuestro dispositivo también estará representado en cifras.