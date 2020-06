Así es el anillo que usará la NBA en Disney para detectar el Covid-19

Se trata de Oura, un dispositivo que mide la calidad del sueño, temperatura corporal, frecuencia respiratoria, variabilidad de la frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca en reposo de los usuarios. El uso sería discrecional

La NBA se prepara para reanudar su temporada en el aislamiento de Walt Disney World, en Orlando. En estos días se dieron a conocer, a través de un memo, algunos detalles respecto de cómo serán las medidas de seguridad y cuidado en esa “burbuja”. Dentro de las novedades se mencionó la posibilidad de utilizar un anillo inteligente, el cual podría ayudar a detectar síntomas de Covid-19.

El dispositivo en cuestión es Oura, un ”wearable” que mide la calidad del sueño, temperatura corporal, frecuencia respiratoria, variabilidad de la frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca en reposo de los usuarios. En abril, la compañía desarrolladora del anillo anunció que se estaba asociando con el Instituto Rockefeller de Neurociencia (RNI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de West Virginia y la Universidad de California -en San Francisco- para llevar a cabo un estudio nacional sobre su funcionamiento.

A comienzos de mes, RNI informó que los resultados preliminares de la observación de 600 profesionales de la salud y otros usuarios indicaron que podría detectar enfermedades hasta tres días antes de la aparición de síntomas con una precisión del 90%.

Los resultados fueron positivos, pero se ha remarcado que el anillo solo detecta indicios. Es decir, no es una forma de obtener un diagnóstico concluyente de la enfermedad, al cual sólo se puede acceder vía test de PCR (al menos ésa es la técnica utilizada y aprobada a escala global).

Cabe señalar que el uso de Oura será opcional para los jugadores, a los cuales se les realizará pruebas de Covid-19 con regularidad. En caso de que decidan utilizar el anillo, vale la pena preguntarse qué tipo de datos se recopilarán por esa vía. Según escribió en su cuenta de Twitter Zach Lowe, de ESPN, el personal del equipo sólo tendrá acceso a un “puntaje de probabilidad de enfermedad”.

Esto parte de información compilada por una plataforma desarrollada específicamente para este caso, que involucra una combinación de una aplicación, el anillo Oura de segunda generación y algoritmos de inteligencia artificial.

Los anillos Oura son de titanio, resistentes al agua y vienen en diferentes tamaños (pueden pesar de 4 a 6 gramos). La batería ofrece una autonomía de hasta 7 días y los datos recolectados se sincronizan a través de Bluetooth con iPhone o móviles con Android. Integran herramientas como un giroscopio, acelerómetro y sensores para medir la temperatura corporal.

Otro de los wearables que aparece mencionado en el memo que circuló en estos días es un sistema de alarma de proximidad que notificará a los jugadores si pasan más de 5 segundos a una distancia igual o menor a 1,83 metros de otra persona. Esto se suma a una serie de protocolos de distanciamiento social, pautas de cuidado y otros regímenes de pruebas para reducir al máximo cualquier riesgo de contagio.

Para quien quiera comprarlos a través del sitio oficial de la compañía, el valor de estos anillos oscila entre los 300 y los 400 dólares según el modelo, aunque existe uno especial para los amantes de los lujos que cuesta 999 dólares y tiene diamantes como decoración. Además, no son algo nuevo (salieron a la venta en 2018), por lo que algunas estrellas y ex figuras de la NBA lo utilizan desde 2019 para tener un control exacto de su estado físico. Uno de ellos en Manu Ginóbili.

El anillo que luce Manu Ginóbili

El argentino que se retiró de la actividad profesional en 2018 cuando jugaba para los San Antonio Spurs se ha mostrado en varias imágenes con este anillo en el dedo índice de su mano derecha. El deportista campeón con Argentina de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 lo descubrió cuando, siempre inquieto por las novedades tecnológicas, leyó el libro Why we sleep (Por qué dormimos) del neurocientífico Mathew Walker, un estudioso del sueño, sus trastornos y de las complicaciones que genera en las personas el no dormir bien.

“Llegué un poco tarde, porque el anillito apareció cuando ya me retiré. Pero siempre se puede mejorar”, declaró Ginóbili en 2019. Incluso, su experiencia con esta tecnología fue tan satisfactoria que se lo recomendó a varios de sus colegas, como por ejemplo Facundo Campazzo. El jugador del Real Madrid explicó en 2019 que utilizaba el anillo para poder saber más sobre cómo obtener un mejor descanso por las noches y contó que tras ver sus resultados de sueños, con la aplicación podía encontrar consejos de cómo dormir mejor.

Pero el anillo Oura no es exclusivo del baloncesto, jugadores de la liga estadounidense de hockey sobre hielo (NHL) como Pekka Rinne, Jussi Jokinen y Miikka Salomäki también lo utilizan, ya que pueden así “escuchar” su cuerpo y entender mejor lo que necesitan. “Me ayuda a verificar mis sentimientos. También me ha ayudado a comprender la calidad de mi sueño y cómo dormir más profundamente. Desde el punto de vista de la recuperación, hay una diferencia si duermo 7 u 8 horas, por lo que aumentar la cantidad de sueño es algo que intento hacer“, explicó Rinne, integrante de los Nashville Predator, en diálogo con el sitio oficial de la compañía.

En octubre de 2018, quien lució este dispositivo en uno de sus dedos fue el príncipe Harry durante una gira que realizó por Australia. En aquella oportunidad, los medios británicos se sorprendieron al ver el anillo ya que éste había salido al mercado hacía poco tiempo, y nunca se lo había visto en poder del duque de Sussex. Luego de investigar de qué se trataba el objeto, comprendieron que era un Oura.

Ninguna de las franquicias de la NBA aún ha anunciado que sus planteles utilizarán este dispositivo de cara a la reanudación de la temporada, luego de la suspensión de más de dos meses por la pandemia del coronavirus. Se estima además que su uso no será obligatorio, aunque quienes lo deseen podrán con él contar con una ayuda extra para detectar de manera temprana y sencilla si algún profesional es portador del Covid-19.