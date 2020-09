Avanza la oferta de 5G en España: cuáles son las opciones para elegir

El despliegue de la red 5G sigue avanzando en España donde ya hay diferentes operadoras que ofrecen esta tecnología que favorece el desarrollo de internet de las cosas, la robótica, los vehículos conectados y el avance de la los videos de ultra definición en 8 K.

Vodafone y Orange ya distribuyen la red 5G en España. A estas dos compañías se sumó recientemente Telefónica (Movistar) que encendió la red también, y planea cubrir el 75% del territorio nacional este mismo año, pero aún no develó su oferta comercial.

El anuncio lo hizo la semana pasada el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien destacó que “la puesta en marcha de nuestra red de 5G es un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de España”.

Por su parte, la operadora MásMóvil realizará una prueba piloto de su red 5G con Yoigo. Sin embargo, todavía no hay una fecha precisa para este proyecto.

Vodafone está disponible en 21 ciudades: Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Benidorm, Bilbao, Gijón, Logroño, Madrid, Murcia, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

En el caso de Orange, el despliegue de 5G comenzó en algunas zonas céntricas de las siguientes cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

La tecnología

Para hablar del despliegue del 5G hay que entender cómo se está avanzando en la infraestructura. Por un lado están las redes Standalone (SA) que son nuevas e independientes de la infraestructura 4G actual; y por el otro, las redes Non-Standalone (NSA) que se basan en la infraestructura 4G existente. Específicamente quiere decir que se utilizan los mismos servidores que ya se emplean para el 4G, pero conectados a nuevas redes de acceso.

Hoy las operadoras en España están en la primera fase del 5G y por lo tanto están ofreciendo 5G NSA que ofrece hasta 2 Gbps de velocidad de descarga y una latencia de 15 milisegundos. Esto es el doble de velocidad de que lo frece el El 4G+ que llega a 1 Gbps de velocidad de descarga, aunque el 4G promedio tiene una elocidad promedio de 16 Mbps; y 30 milisegundos de latencia. En cuanto a la subida, tanto el 5G como el 4G+ ofrecen una velocidad de subida de 150 Mbps.

El segundo paso consiste en el despliegue del 5G SA (basado en infraestructura nueva y no en la del 4G) que ofrecerá hasta 20 Gbps de velocidad de descarga y una latencia de un milisegundo.

“Telefónica trabaja con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar el 5G desde el primer momento al máximo de población. En esta primera fase se lanza la red 5G gracias a una tecnología que combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización”, se menciona en el comunicado difundido por la operadora.

El despliegue en esta perimera fase, tanto en el caso de Telefónica, como el de Vodafone y Orange está basado en infraestrcturas ya existentes y la idea es que a largo plazo se vaya expandiendo en dirección al 5G SA. “Los nuevos despliegues irán acompasados de un paulatino apagado de las antiguas redes de segunda y tercera generación. El 100% de la red de cobre habrá sido sustituida por fibra en antes de 2025, cuando también finalizará el apagado de la red 3G”, menciona Telefónica en su comunicado.

El 5G necesita espectro dentro de tres rangos de frecuencias para ofrecer cobertura y soporte en los diferentes casos de uso, según explica la GSMA, una organización que nuclea a 800 operadores móviles y más de 200 empresas relacionadas:

1) El espectro por debajo de 1 GHz sirve para ampliar la cobertura de banda ancha móvil 5G de alta velocidad en zonas urbanas, suburbanas y rurales, y para los servicios de IoT.

2) El espectro de 1-6 GHz ofrece buena cobertura y capacidad para los servicios 5G.

3) El que se encuentra por encima de 6 GHz para la banda ancha móvil de ultra alta velocidad.

El 5G potenciará el avance de internet de las cosas (shutterstock)

Los beneficios del 5G

El 5G supone un avance tecnológico que impactará directamente a diferentes industrias: desde los vehículos conectados hasta el uso de robots, pasando por ciudades inteligentes y hasta cirugías tele asistidas. El 5G implica un aumento de velocidad de entre 20 y 100 veces respecto del 4G y 4G+, como se mencionó anteriormente. La velocidad de descarga del 5G será de 20 Gbps, en tanto que promedio en el 4G está en 16 Mbps y en el 4G+ en el mejor de los casos es de 1 Gbps.

Además esta tecnología reduce significativamente la latencia, lo cual permitiría un mejor desempeño de los robots y manejo más preciso de drones o vehículos conectados. En este último caso, la alta velocidad y latencia permitiría un mejor desempeño que se traduce en una conducción mas segura.

En el caso de las telemedicina, se podría dirigir una operación de manera remota porque la velocidad de transmision y la baja latencia permitiría hacerlo en tiempo real, minimizando las posibilidades de retrasos o cortes en la comunicación.

La red también podrá soportar hasta 100 veces más dispositivos conectados de lo que permite el 4G y una reducción del 90% en el consumo energético. También promete mejoras en la cobertura y mayor duración en la batería, en particular en los dispositivos de bajo consumo. Esto se sentirá particularmente en el universo Io

Ofrece menor saturación y congestión, una cobertura más completa y a mayores velocidades que ayudará también en la experiencia móvil, para visualizar videos o jugar videojuegos.

También desempeñará un rol clave en las ciudades inteligentes que requieren el despliegue de sensores para recolectar información que luego es procesada y analizada para lograr mayor seguridad, menores accidentes, mayor puntualidad en los transportes públicos y para reducir el consumo energético, entre otras cuestiones.

Países en Latinoamérica con 5G

Son varios los países que han hecho pruebas piloto de 5G en los últimos dos años, pero la red está operativa solo en algunos países como Uruguay, Puerto Rico, Brasil, Surinam y Colombia, aunque de forma limitada.

En Uruguay, la red 5G se encendió en abril de 2019 y utiliza la banda de 28 GHz, mientras que en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos se utiliza banda de 600 MHz. Esta última se sumó en diciembre del mismo modo que las redes 5G en Trinidad y Tobago y Surinam donde anunciaron lanzamientos para servicios como acceso fijo-inalámbrico, según se menciona en un artículo de Forbes.

Los despliegues más recientes de 5G en la región se dieron en Brasil y Colombia. El primer lanzamiento de Brasil fue Claro. Luego siguieron TIM y Vivo, que es filial de Telefónica.

“Vivo también se apoya en DSS para poder ofrecer las primeras estaciones base con 5G en el país. Además, planea la migración hacia 5G standalone, tecnología que espera lanzar antes de 2021, de acuerdo con Telesintese. Sus planes dependerán, entre otras cosas, de que se realice la licitación de espectro compatible con 5G”, menciona Leticia Pautasio en un artículo en la revista especializada TeleSemana.

En ese mismo portal, en otra artículo publicado la semana pasada se menciona que “la filial colombiana de DirecTV puso a disposición de usuarios de Kennedy y Engativá, localidades de Bogotá, el servicio de Internet inalámbrico 5G. Promete velocidades de hasta 100 Mbps con equipos Wi-Fi versión 6 (2,4 GHz + 5GHz)”.

Lo que sí abundan son las pruebas piloto: durante 2019 se realizaron al menos 30 pruebas 5G en 12 países. Y de hecho se vienen realizando pruebas desde hace al menos 2 años en diferentes sitios de la región como Argentina, Perú, México, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Honduras, entre otros.