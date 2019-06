Día Internacional de la Selfie: consejos de influencers para tomar la mejor foto

Por su parte, Stephie Demner, agregó qué la luz sea frontal para que no se generen sombras raras en la cara y en lo posible que sea natural del estilo del ring light (las que usan las maquilladoras). Otro de sus consejos fue tomar un buen ángulo. Su tercero, un lindo filtro para después editarla pero que sea natural, “cuanto más natural, mejor”, dijo. Y lo más importante para ella: “que el fondo se lindo, que no aparezca por ejemplo un tacho de basura, o un inodoro, hay cuidar que el fondo no desvíe la atención“. Cómo último consejo, recomendó sacar varias fotos con distintas expresiones para después elegir la que más guste.