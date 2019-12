Engaño por WhatsApp: se hacen pasar por el Ministerio de Trabajo y prometen 120 mil pesos

El mensaje tiene un claro elemento que deja en claro que no es genuino: el nombre del dominio que figura en la URL al que se le pide al usuario que ingrese no es un dominio oficial. Además dice “fundos” en vez de “fondos”. Los mensajes con faltas de ortografía o traducciones mal hechas son también un indicio de que no se trata de un mensaje oficial. De todos modos, cabe destacar que en el último tiempo los engaños se perfeccionaron así que no es tan habitual, como en otras épocas, ver textos muy mal escritos, fruto, en ocasiones, de traducciones automáticas.