Cómo enviar videos pesados mediante whatsApp

Todas las aplicaciones de chat que se utilizan actualmente tienen restricciones para el envío de archivos. WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo y por eso quiere que su servicio funcione en óptimas condiciones: no permite enviar a través de chat archivos de más de 100 MB.

Sin embargo, esto no significa que no se pueda enviar archivos pesados como vídeos y audios por Whatsapp. La forma más práctica de hacerlo sería a través de una plataforma. WhatsApp no permite compartir documentos almacenados en la memoria, pero sí acceder a ellos.

Así funciona, por ejemplo, cuando compartimos un video de YouTube: lo único que se envía por la plataforma de mensajería son los enlaces, ya que los videos originales están almacenados en los servidores de YouTube.

En caso de que queramos compartir otro tipos de archivos pesados, la mejor opción es Google Drive. El servicio de almacenamiento en la nube de Google permite guardar archivos en formato de audio, video, fotografías y todo tipo de documentos.

El único requisito para poder usarlo es tener una cuenta de correo Gmail (todos los usuarios de Android la tienen por defecto). Para subir un archivo dale al botón “Nuevo” de la página principal y selecciónalo. Después consigue el enlace haciendo clic con el botón derecho o manteniendo pulsado sobre el archivo hasta que salga la opción “Obtener enlace para compartir”.

Copia el enlace que aparece y pégalo en la conversación de WhatsApp. Los contactos del chat podrán acceder a él desde cualquiera de sus dispositivos. Y no solo podrán ver el archivo compartido, sino que tendrán la posibilidad de descargarlo.