Facebook interesado en conectar Internet en Zonas Rurales

En el marco del Congreso Mundial de Móviles que se hace en esta ciudad (donde Samsung, Nokia, Huawei, LG y otras compañías presentaron teléfonos y varias novedades en telecomunicaciones ), Facebook dio precisiones sobre un proyecto en el que viene trabajando hace un par de años: tecnología abierta para reducir el costo de ofrecer conexión a Internet en zonas poco pobladas.

La compañía tiene un acercamiento múltiple al tema: con drones alimentados por el sol que sobrevuelan una zona rural y llevan una antena de celulares en su interior; con satélites que iluminan una zona para dar conectividad. Ninguno de estos proyectos ha tenido demasiado éxito, pero el tercero parece estar tomando velocidad.

En este mismo congreso, pero hace dos años, Facebook presentó Telecom Infra Project , un proyecto para construir una infraestructura de redes (es decir las antenas que dan conectividad en un área, y todos los componentes asociados de hardware y software necesarios para que funcionen) con un diseño compartido por todos, sin problemas de patentes ni soluciones propietarias. Comenzó con el aporte de diseños de Nokia e Intel, y hoy integra 500 compañías de diverso calibre.

La intención es, con ellos, reducir el costo necesario para llevar Internet a zonas poco pobladas, donde por una cuestión de costos las operadoras no han llegado hasta ahora. Por un lado, es una decisión humanitaria: la convicción de que llevar toda la fuente de recursos asociada a Internet a mil millones de personas que todavía no tienen acceso les resultará beneficioso a ellas. Por otro, el beneficio para Facebook: con 2000 millones de usuarios, no tiene mucho margen para crecer en las zonas urbanas.

Ahora Facebook confirmó que Nokia (uno de los gigantes de infraestructura) integrará Terragraph, una tecnología para conectar partes de una red celular en forma inalámbrica -vital para expandir una red a bajo costo- a sus nuevas instalaciones por todo el mundo. Terragraph está pensado para un despliegue rápido en zonas urbanas donde es más costoso poner una radiobase estándar, es un desarrollo financiado por la propia Facebook, según confirmó Jay Parikh, vicepresidente de ingeniería de Facebook en una rueda de prensa a la que asistió LA NACION, y en la que había ejecutivos de Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange y Telenor, todas operadoras de telefonía celular de peso internacional.

Telefónica está probando Terragraph en Perú y espera llevarlo al resto de América latina en un plan que bautizó Internet para todos, con el que busca sumar 100 millones de nuevas conexiones en la región; se está probando en Hungría y Malasia con Telenor; Vodafone la está probando en Africa y la India; Deutsche Telekom lo está testeando en Kuala Lumpur.

Facebook espera que Terragraph se transforme en un estándar avalado por la IEEE y no intentará monetizarlo, aunque su difusión a largo plazo ofrecerá un retorno de inversión en forma indirecta, con más gente conectada a Internet y, por lo tanto, a alguno de sus servicios, sea Facebook o Whatsapp.

El otro beneficio del Telecom Infra Project es que reduce los costos para las operadoras y mejora el ancho de banda que pueden poner a disposición de los usuarios, algo clave de cara al 5G, que estará disponible en forma comercial en 2020 y que tiene como premisa básica ofrecer un enorme ancho de banda a los dispositivos conectados.

Fuente: Tecnología La Nación