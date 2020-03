Guía para hacer transacciones en línea seguras durante el confinamiento por coronavirus

La medida de aislamiento social que desencadenó la pandemia de coronavirus determinó que muchos mexicanos tuvieran que continuar con sus tareas diarias sin salir de casa, entre ellas sus compras y pagos bancarios.

Si bien las sucursales de banco han sido consideradas como uno de los establecimientos esenciales que pueden seguir operando durante el estado de contingencia que azota el país, hay clientes que priorizan salvaguardar su salud y prefieren utilizar las plataformas digitales (web o app), puesto que permiten realizar casi la totalidad de las operaciones cotidianas.

Sin embargo, aunque el trabajo remoto puede aumentar la productividad y reducir el desgaste, también presenta su propio conjunto de riesgos de seguridad.

Miguel Jarquín, estratega de comunicación digital de la Universidad La Salle, dice a Infobae México que el tiempo de conexión de usuarios en el país aumentó con el confinamiento, de seis horas a ocho en promedio.

Entre más permanecemos dentro de la red, más datos estamos dando. Y entre más datos damos, la huella digital nos hace más vulnerables

Un reporte de Unisys Security Index en octubre de 2019, arrojó que prácticamente 9 de cada 10 mexicanos (87%) dijeron estar muy preocupados por el acceso no autorizado o al uso indebido de sus tarjetas bancarias (Foto: Archivo)

Para el profesor, los delitos que se cometen a través de las plataformas digitales como la clonación de tarjetas de crédito, robo de identidad y extorsión se debe, principalmente, al descuido del usuario al no tener una cultura digital que la crisis sanitaria nos está orillando a tener.

Hay un riesgo permanente de encontrarte con usuarios que son oportunistas que aprovechan una coyuntura en la que las personas estamos despistadas (…) La extracción de datos de los usuarios de internet se da por el desconocimiento de los estándares mínimos de seguridad que deberíamos ejercer al realizar algún tipo de transacción por internet

Por ello, el especialista digital nos da algunos consejos para navegar y hacer transacciones de manera segura durante esta época confinamiento.

Si vas a realizar compras

Para Jarquín, los delitos que se cometen a través de las plataformas digitales se debe, principalmente, al descuido del usuario al no tener una cultura digital (Foto: Pixabay)

Asegúrate de que el sistema operativo como el antivirus de tu computadora esté siempre actualizado.

Borra las huellas digitales: caché y cookies

Revisa la credibilidad del sitio web en el que estás realizando la compra (sitios reconocidos “https”).

De igual forma googlea la empresa, busca sus redes sociales y lee los comentarios de sus servicios.

Al momento de pagar, revisa que que tengan un sistema de cobro con candados, que garantice el resguardo de tus datos personales como lo es Paypal, Amazon payment, Google Pay Sen, entre otros.

Verifica tus estados de cuenta o ten alarmas para asegurarte de que el pago se hizo correctamente.

Son labores de investigación básica que te pueden evitar muchos problemas

Si vas a hacer operaciones bancarias

Las sucursales bancarias son consideradas como uno de los establecimientos esenciales que pueden seguir operando durante el estado de contingencia (Foto: Archivo)

A pesar de que los bancos ofrecen un método de pago por sitio web, Miguel recomienda que las aplicaciones desarrolladas para teléfonos inteligentes son una mejor opción por ser sistemas blindados que aseguran la confiabilidad y estabilidad de tus datos.

Aún así, el experto recomienda no confiarse y realizar capturas de pantalla durante el proceso, pues pueden servir como comprobantes virtuales:

El tener este tipo de evidencia te puede ayudar en caso de que hubiera una caída del sistema en justo en el momento en que estabas realizando el pago. En ese caso, tu dinero se pudo quedar en el limbo, no se registró en la empresa pero sí la salida del crédito en tu banco

Es importante mencionar que todos los bancos en México tienen su sistema de wallet , el cual verifica la transacción. Lo que único que se tiene que hacer es descargar ambas aplicaciones (la móvil y la wallet) y sincronizarlas.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de un fraude por una transacción?

La Policía Cibernética es aquella que se encarga de perseguir los delitos informático (Foto: Cuartoscuro)

Existe un gran hueco en la legislación mexicana para hacer una revisión específica de fraudes. Y es que para que haya una denuncia, tiene que haber una identificación del usuario que está cometiendo el acto ilícito.

El problema es que el hackeo se da cuando no te das cuenta, o no sabes, quién es el origen de este ilícito. Al no haber una persona, no hay un proceso

“Lo que tienes que hacer primero, es recurrir con la Policía Cinética para que te aclare si se tipifica o no el delito. Si tienes pruebas, te canalizan con la Policía Ministerial Cibernética, quien se encargada de hacer un rastreo de la IP. Ellos proceden pidiendo la información correspondiente a la compañía inmiscuida, la cual tiene la obligación de proporcionar todos los datos solicitados. Si encuentran a la persona con la que se está relacionando el caso, se abre una carpeta de investigación”, explicó.

A pesar de ser proceso complicado, Jarquín asegura que es muy importante llevar a cabo estos procesos para seguir avanzando en una regulación más estricta.

De acuerdo con datos recientes del Banco de México (Banxico), nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en robo de identidad; la mayoría de los casos se dan por pérdida de documentos (67%), robo de carteras y portafolios (63%), y por información robada directamente de la tarjeta bancaria (53%).