Cómo es la app que permite disminuir el desperdicio de alimentos

La app en Android se publicará el lunes y más adelante llegará también a iPhone, aunque todavía no hay una fecha estipulada. Cabe recordar que el Banco de Alimentos siempre funcionó con donaciones que hacen empresas (no de particulares) y les hace llegar esos productos a las organizaciones sociales (comedores, merenderos, centros de día, asilos, etc) que forman parte de la red.