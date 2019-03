La instagramer de 88 años que dibuja en Paint, elegida por Disney para crear a Mary Poppins

– Mis nietas querían que publicara los dibujos en Instagram, porque según ellas tenían mucho mérito, y yo me negaba porque no estaba de acuerdo. Pensaba que era amor de nietas, puesto que para mí era muy sencillo. Y un día una de mis nietas sin decirme nada me abrió una cuenta en Instagram. Esa noche estaba dibujando y tenía el móvil a mi lado y de pronto empezó a hacer soniditos así “clic-clic-clic”, seguidamente sin parar, y yo me asusté. No sabía lo que estaba pasando. Y esa fue mi entrada en Instagram. El “clic-clic” eran seguidores y no paraban de subir.