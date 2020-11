Los 100 mejores inventos de 2020, según la revista Time

Una colmena inteligente, soluciones tecnológicas para contribuir a frenar el avance del COVID-19 y soluciones de accesibilidad son algunas de las innovaciones destacadas por la prestigiosa publicación

Cada año, la revista Time resalta los inventos más destacados y los divide en función de diferentes categorías como educación, accesibilidad y finanzas, entre otras. Para armar la lista se solicitan nominaciones a los editores y corresponsales que tiene la revista en todo el mundo, y también se hace un proceso de votación online.

Una vez que se tienen todos los postulados, el jurado evalúa a los candidatos en función del impacto, la originalidad, creatividad y eficacia que tienen estos productos. Aquí, un detalle de los inventos más destacados del año entre los cuales hay robots, tecnología para contribuir a combatir el COVID-19 e innovación para cuidar el medio ambiente. Son 100 productos en total y están agrupados en función de diferentes categorías. El orden no indica mayor o menor relevancia.

Accesibilidad

1. kit adaptativo de gaming Logitech

El kit adaptativo Logitech se pudo ver en la feria CES 2020 que se llevó a cabo en Las Vegas

Logitech presentó este año el kit de control adaptativo para gaming para utilizar junto con el Xbox Adaptive Controller de Microsoft. Se trata de una colección de botones y disparadores pensados para facilitar el juego a personas con dificultades de motricidad. El kit vale USD 99, e integra 10 botones, dos gatillos y ganchos, almohadillas, bucles y otros equipos variados que les permiten personalizar aún más sus controladores. Este dispositivo también fue destacado en la feria CES como uno de los equipos más innovadores de ese encuentro internacional que anualmente reúne las innovaciones tecnológicas más importantes del mundo.

2. LUCI, un accesorio de silla eléctrica para monitorear el entorno

LUCI tiene sensores para monitorear el entorno de la silla

LUCI es un accesorio de silla eléctrica que usa sensores para monitorear el entorno. Mientras el usuario conduce su silla con un joystick, LUCI recopila datos que determinan caminos seguros y modifica la respuesta de la silla, en función de las circunstancias.

3. Solución auditiva de contacto Earlens

Earlens, una solución para la audición que se basa en un algoritmo

Earlens emplea, en vez de un amplificador, una pequeña lente que se ubica junto al tímpano. Un micrófono ubicado en el procesador que se coloca sobre la oreja del dispositivo capta los sonidos que un algoritmo convierte en vibraciones que luego se transmiten al tímpano.

4. Encaje prostésico Martin Bionics

Encaje prostésico Martin Bionics

El encaje prostésico Martin Bionics reemplaza los accesorios de plástico moldeados de las prótesis más estándar para ofrecer mayor confort. Estos encajes incluyen un juego personalizado de correas que se pueden ajustar con facilidad para proporcionar comodidad.

Inteligencia artificial

5. Moxie

Moxie ofrece un aprendizaje basado en el juegos

Moxie es un robot diseñado para ayudar a impulsar las habilidades sociales, emocionales y cognitivas de niños de 5 a 10 años. El robot le sugiere actividades o “misiones” lúdicas pensadas para estimular los vínculos con sus hermanos, compañeros, y adultos a cargo.

6. Beewise, una colmena inteligente

El servicio de suscripción a Beewise, colmena inteligente vale USD 15 al mes

Beewise es una colmena impulsada por inteligencia artificial. Beehome podría albergar 2 millones de abejas, y es capaz de monitorealas las 24 horas del día. El sistema inteligente ofrece respuestas en función de las dificultades que detecta como cambios de temperatura o presencia de parásitos, por ejemplo. Esta tecnología permite reducir la tasa de mortalidad de las colonias así como a contribuir a mejorar la producción de miel, según sus creadores.

7. TrialJectory, una guía sobre ensayos de cáncer

TrialJectory lee, busca y resume información sobre tratamientos para cáncer

TrialJectory se basa en un sistema de inteligencia artificial que lee grandes volumenes de datos y selecciona lo que es relevante para la consulta realizada. Así, ayuda al usuario a encontrar información sobre ensayos clínicos donde se están aplicando tratamientos para el tipo de cáncer que padece. El usuario ingresa el tipo de cáncer que tiene, completa un cuestionario y luego recibe un listado de ensayos personalizados para su consulta y desde allí puede solicitar acceder al ensayo que resulte afín a sus intereses. También se le ofrece orientación personalizada para su caso. Es un servicio gratuito.

8. BrainBox AI

BrainBox AI busca optimizar el consumo energético en edificios

BrainBox AI utiliza tecnología de inteligencia artificial pensada para optimizar el consumo energético en los edificios. Emplea aprendizaje profundo, computación basada en la nube y un proceso personalizado que optimiza de manera autónoma los sistemas de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado para lograr el máximo impacto en el consumo de energía.

9. Krisp, app de cancelación de sonido

Krisp es una aplicación de cancelación de ruido que sirve para silenciar sonidos de fondo durante las conversaciones de voz o videollamadas. Se basa en algoritmos de aprendizaje automático capaces de diferenciar entre el sonido de la voz de los usuarios y los ruidos molestos de fondo.

Realidad virtual y aumentada

10. Neo 2 Eye para ver dónde va la vista del usuario

Pico Neo 2

Neo 2 Eye de Pico está diseñado especialmente para uso corporativo. Cuenta con un software de seguimiento ocular que puede detectar dónde está mirando el usuario. Además ofrece resolución 4K, 6 grados de libertad y altavoces estéreo espaciales.

11. Realidad aumentada para cirugías guiadas

Casco de realidad aumentada de Augmedics

Xvision de Augmedics es un casco que emplea realidad aumentada para convertir la tomografía computarizada de un paciente en una visualización en 3-D que ayuda a guiar al cirujano durante la operación. El dispositivo superpone una imagen tridimensional de la columna vertebral de un paciente sobre su cuerpo, para facilitar su desempeño. Fue aprobado por la FDA en diciembre de 2019 y ya se está utilizando en hospitales de EEUU como Johns Hopkins.

12. Virti, plataforma de entrenamiento

Virti es una solución de de entrenamiento virtual

Virti es una plataforma de capacitación que coloca a los trabajadores en escenarios de realidad virtual y aumentada para que practiquen cómo responder ante diferentes situaciones.

Belleza

13. Plancha de cabello con placas flexibles

Plancha de cabello con placas flexibles

La plancha inalámbrica de cabello Corrale de Dyson utiliza placas flexibles que se mueven con el cabello mientras lo alisa, lo cual permite optimizar la performance del dispositivo y reduce el daño en el cabello.

14. Cremas de “geohidratación”

Pour Moi y su línea de productos adaptados al clima

Climate-SmartPour Moi es la primera marca de cuidado de la piel del mundo en implementar lo que se conoce como “geohidratación”, es decir hidratación de la piel según el lugar en el que se encuentre el usuario. La marca tiene diferentes cremas basada en este concepto. Hay productos para el frío polar, montaña árida, desierto, etc.

15. ManiMe, manincuría express

ManiMe, sistema de manicuría express a domicilio

Los usuarios suben fotos de sus uñas en el sitio ManiMi, que emplea tecnología de modelado 3-D para crear adhesivos de esmalte de gel hechos a medida de las uñas del usuario. Luego se recibe a domicilio una plancha con los stickers para cada uno de los dedos. Se presiona el sticker sobre la uña y luego se lima el exceso.

16. Maquillaje inteligente

Perso de L`Oreal

Perso de L´Oreal es un dispensador inteligente que combina el lápiz labial, base y fórmulas para el cuidado de la piel diseñadas para las necesidades del usuario. Hay que iniciar sesión en la aplicación del dispositivo y subir una selfie que el algoritmo de la aplicación evaluará para detectar las necesidades de esa piel y en función de eso ofrecerá la combinación adecuada. El producto se lanzará el año próximo.

Conectividad

17. Una cámara de 360 grados para las reuniones

La cámara detecta automáticamente a la persona que habla

El Meeting Owl Pro es una cámara de mesa de 360 grados que cambia automáticamente el enfoque según quien está hablando en una habitación.

18. Centro de control para transmisiones en vivo

Go Live Cast de Roland

LIVECAST de Roland, es un sistema para gestionar las transmisiones en vivo. El dispositivo funciona como un centro del control fácilmente transportable. Tiene entradas de micrófono e instrumentos, así como controles para cambiar entre cámaras de teléfonos.

19. Comunicación manos libres

Vocera Smart Badge busca facilitar las comunicaciones entre el personal médico

Vocera Smartbadge es un pequeño dispositivo que se puede colocar fijo en una bata o como collar y permite que los médicos se comuniquen con otros miembros del equipo de cuidado mediante comandos de voz.

Productos electrónicos de consumo

20. Cámara modular

Cámara modular de Insta360

One R de Insta 360 es una cámara de acción o deportiva modular, es decir que se puede adaptar según las necesidades del usuario. Tiene una lente de 360 grados, un ultra gran angular de 4K e incluye módulos de cámara que se pueden intercambiar.

21. El smartphone Surface Duo de Microsoft

Microsoft Surface Duo (Cortesía de Microsoft Corp/vía REUTERS)

Microsoft Surface Duo tiene doble pantalla y se abre como un libro. Los displays son de cinco y seis pulgadas, respectivamente, los cuales están unidas por un sistema de bisagras con las cuales es posible rotarlas hasta 360 grados. Se pueden abrir dos aplicaciones a la vez o extender una en ambas pantallas. Se vende en EEUU por USD 1399.

22. Un “planetario portátil”

Un “mini planetario” para el hogar

El Dark Sky DS-1 es un pequeño planetario portátil que puede proyectar 4,1 millones de estrellas en el techo, a través de un disco de cromo sobre vidrio.

23. Luz portátil para selfies

Moon UltraLight, luz portátil para el celular

MOON UltraLight, es un pequeño clip lumínico que se puede añadir a cualquier teléfono o computadora portátil y proyecta la cantidad luz necesaria sobre la persona para lograr una buena selfie. Tiene opciones para ajustar el tipo de luz que emitirá. Esto permite optimizar la foto sin tener que recurrir al uso del flash.

24. Cámara full frame compacta

Cámara Sony A7

Sony a7C es una cámara de fotos full frame compacta y liviana. Integra un sensor de fotograma completo, que permite tomar fotografías de muy alta resolución.

25. Cargador sanitizante

Oblio de Lexon es un cargador sanitizante

Oblio de Lexon es una estación de carga inalámbrica que usa luz UVC para desinfectar el celular. Según sus creadores mata el 99% de las bacterias en la superficie en solo 20 minutos.

26. Un cofre inteligente para guardar cannabis y medicamentos

Un gadget para guardar cannabis y medicamentos

KEEP es un dispositivo de almacenamiento inteligente diseñado específicamente para cannabis y medicamentos recetados. El dispositivo está bloqueado biométricamente y conectado a una aplicación en en el celular, que le avisará al usuario si alguien intenta abrirlo. El dispositivo también cuenta con controles de temperatura y humedad.

27. Auriculares con cancelación activa de ruido

Los auriculares permiten controlar los sonidos externos para optimizar la experiencia

Los IQbuds2 MAX son auriculares con cancelación activa de ruido y tecnología de procesamiento de audio capaz de aislar las conversaciones humanas y bajarle el volumen a los sonidos de alrededor.

Diseño

28. Lámparas impresas en 3D

Gantri y la empresa Ammunition lanzaron una línea de luces de mesa, piso y pared que cuestan USD 150. El uso de impresión 3D permitió mantener un valor económico sin por eso perder en calidad y diseño.

29. Cuzen Matcha para una bebida espumosa

Cuzen Matcha

Cuzen Matcha es un sistema automatizado para preparar té espumoso. Cuenta con una placa de cerámica ranurada que muele hojas de té, las vuelca en una jarra y usa un mezclador magnético para logra una buena espuma en el matcha.

30. Zapatillas ecológicas

Las zapatillas están hechas casi en su totalidad con productos naturales

Las zapatillas Tree Dasher de Allbirds están hechas casi en su totalidad de materiales naturales, con el objetivo de reducir la huella de carbono. Están hechas con eucaliptus, lana merino, aceite de ricino y caña de azúcar.

Educación

31. ABii es un robot tutor pensado para enseñar matemáticas y lectura para los estudiantes de primaria. Es un asistente para docentes y padres.

32. Duolingo ABC es una aplicación que enseña a los niños los conceptos básicos de la lectura con lecciones divertidas y sencillas.

33. Outlier es una plataforma educativa que ofrece cursos universitarios. Cuenta con docentes de universidades como Yale, Cornell, NYU o MIT.

34. Los juguetes Kiri son kits que contienen un conjunto de tarjetas impresas con imágenes que interactúan con el bloque Kiri a través de un chip RFID. Cuando se coloca el bloque encima de la ilustración, se pronunciará la palabra asociada, mientras emite un brillo.

Entretenimiento

35. Microsoft Xbox Series S es es una consola de juegos totalmente digital para disfrutar de juegos sin discos. Con el pase Xbox Game Pass (se vende por separado), se puede acceder a más de 100 juegos de alta calidad, incluidos todos los títulos nuevos de Xbox Game Studios como Halo Infinite.

36. Nvidia GeForce Now es un servicio bajo demanda que permite conectarse a los superordenadores de gaming en la nube de NVIDIA para transmitir juegos en streaming al dispositivo del usuario con resoluciones de hasta 1080p a 60 cuadros por segundo.

37. PlayStation 5, la consola que dio que hablar todo el año: es casi diez veces más rápida que la PS4, tiene soporte para respuesta háptica, gatillos adaptativos y audio 3D.

PlayStation 5 ofrece carga rápida con un SSD de ultra alta velocidad

38. Nintendo Animal Crossing: New Horizons es un juego donde el usuario construye su comunidad desde cero en una isla desierta con varias posibilidades. El usuario puede personalizar su personaje, vivienda y el paisaje.

39. La nueva TV de LG GX OLED 4K se caracteriza por ser híper delgada: tiene apenas 2 centímetros de espesor. Además transmite en resolución 4k y es compatible con el Asistente de Google y Alexa.

40. Sero, el nuevo televisor de Samsung, pensado para los centennials que buscan reproducir la experiencia de las redes sociales y el móvil en una pantalla de mayores dimensiones. El término “sero” significa “vertical” en coreano, y este dispositivo justamente tiene la capacidad de cambiar la orientación de horizontal a vertical, al igual que una tablet o smartphone.

Productos experimentales

41. Climate TRACE es la primera herramienta de análisis ambiental de su tipo, respaldada por una coalición internacional que incluye siete organizaciones ambientales sin fines de lucro y el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, según destaca Time. El sistema utiliza una combinación de aprendizaje automático, imágenes de satélite infrarrojas y modelos informáticos para rastrear a los agentes contaminadores en todo el mundo en tiempo real. La información que recopila, accesible a través de un portal online que se publicará en 2021, ayudará a las organizaciones ambientales a verificar que los gobiernos de todo el mundo estén cumpliendo sus promesas de reducir los gases de efecto invernadero.

42. La campera Full Metal Jacket de la empresa Vollebak es una prenda liviana que está compuesta en un 65% de fibra de cobre microscópica.

43. ZeroAvia es un avión con un sistema de propulsión eléctrico de hidrógeno de cero emisiones. Emplea motores eléctricos en vez motores convencionales que usan combustibles fósiles, con el objetivo de cuidar el medio ambiente.

Avión que produce cero emisiones (Foto: Captura de Pantalla)

44. AlterEgo es un dispositivo de comunicación desarrollado por MIT MediaLab que emplea auriculares por conducción ósea. Estos auriculares transmiten vibraciones de sonido a través de los huesos de la cara. El sistema recoge las señales enviadas por el cerebro y se traducen en señales digitales que se podrían dirigir a un dispositivo electrónico o bien a otra persona para lograr la comunicación sin tener que enunciar palabras. La interfaz se está probando en algunos hospitales para ayudar a pacientes con esclerosis múltiple y ELA a comunicarse.

Finanzas

45. Passbook de Remitly es una aplicación que permite a los clientes abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin tarifas bancarias y utilizando un pasaporte o una identificación de inmigración. Los clientes también pueden usar la cuenta, que viene con una tarjeta de débito Visa, para transferir dinero al extranjero.

46. Upsolve es un software que le permite al usuario presentar quiebra en EE.UU sin tener que pagar a un abogado para hacer este trámite legal.

47. FairShake es un servicio gratuito que automatiza el proceso de presentación de un reclamo de mediación en EE.UU. Los consumidores completan un cuestionario sobre sus quejas y luego realizan un seguimiento del estado de sus reclamos en el panel de FairShake.

Fitness

48. Las zapatillas Nike Air Zoom Alphafly NEXT% tienen espuma sensible y 2 unidades de Zoom Air se combinan para optimizar el desempeño al correr. La espuma es liviana y sensible, lo cual protege contra el impacto del suelo.

49. Hydrow es una máquina de remo de resistencia electromagnética que integra una pantalla táctil de 22 pulgadas y conexión a internet. Eso permite entrenar con instructores de todo el mundo que ofrecen capacitaciones de manera remota.

50. Supernatural es una solución de tecnología inmersiva desarrollada por Within. Junto con los visores de realidad virtual Oculus Quest o Quest 2, transporta a los usuarios a lugares a cualquier sitio del planeta y el más allá para entrenar de forma lúdica y divertida.

Comida y bebida

Impossible Foods en un supermercado en Hong Kon (REUTERS/Lam Yik)

51. Pinter es un kit para elaborar cerveza casera que fue diseñado y construido por Greater Good Fresh Brewing Co. de Londres.

52. La startup AirCo creó un sistema para destilar vodka a partir del agua y dióxido de carbono. Se trata de un proceso que transforma el dióxido de carbono en alcohol etílico. Además de ser un método novedoso con cada producción la compañía elimina dióxido de carbono de la atmósfera.

53. Impossible Pork es un desarrollo de Impossible Foods. Se trata de hamburguesas de soja con gusto a cerdo. En la feria CES 2020 se pudieron probar y los comentarios de los usuarios dan cuenta de que se trata de un gran producto que sabe como si fuera carne.

Salud

54. El anillo de Oura integra sensores que registran la frecuencia cardíaca, el nivel de actividad, el sueño e incluso la temperatura corporal. Lo utilizó la NBA cuando reanudó su temporada en el aislamiento de Walt Disney World, en Orlando. También lo usa el ex jugador Manu Ginóbili.

55. Willo es un cepillo de dientes inteligente. El dispositivo, que se lanzará a principios de 2021, bombea agua y una pasta de dientes especialmente formulada y luego la extrae de la bandeja a través de un tubo. Las cerdas onduladas cepillan los dientes y las encias. Willo se sincroniza con una aplicación, donde quedan registrados los datos de la higiene bucal.

56. FEND es un atomizador nasal a base de calcio y sal que fortalece la mucosa para ayudarla a eliminar elementos patógenos que pueden estar en el aire que se respira.

Productos para el hogar

57. El Narwal T10 es un trapeador automático que se limpia solo: tiene una estación de carga, donde lava y seca sus propios trapeadores con un tanque de agua recargable.

58. CHEF iQ una solución de cocina inteligente que integra sensores, conexión wifi y una pantalla donde se guía al usuario para que siga los pasos de recetas.

Gardyn permite cultivar en espacios pequeños

59. Gardyn es un sistema de cultivo interior vertical impulsado por inteligencia artificial que permite cultivar hasta 32 frutas, verduras, verduras, hierbas o flores.

60. Sepura es un sistema de eliminación de residudos ecológico. Sepura es un contendor que se ubica debajo de la pielta y separa y recoge los sólidos en un envase que, una vez que está lleno se puede vaciar en un recipiente para abono o caja de recolección.

Cuidados médicos

61. Nella NuSpec es un espéculo hecho de polímero de grado médico. Es delgado como un tampón promedio cuando está cerrado. Después de la inserción, dos alas laterales se expanden hacia las paredes laterales vaginales menos sensibles, lo cual otorga visibilidad al personal médico pero sin afectar la comodidad de la paciente.

62. Las vacunas de ARNm (ARN mensajero) como las que están desarrollando Pfizer y Moderna tienen el beneficio de ser un metodo rápido que no requiere el cultivo o la manipulación del virus. Estos desarrollos, de ser aprobados, abrirían el camino a una nueva generación de vacunas que no han sido comercializadas hasta la fecha frente a ninguna otra enfermedad.

63. Provizio SEM Scanner es un dispositivo para prevenir la formación de escaras en la piel que se da en pacientes que permanecen en cama durante varios días. Es un escáner que se acerca a la piel del paciente y aporta información sobre los niveles de humedad debajo de la superficie de la piel. Los datos permiten detectar una llaga o escara hasta cinco días antes de lo que podrían hacerlo simplemente mirando. De esta manera pueden detener que se forme con anticipación.

64. IntubationPod es un elemento de protección hospitalario que cubre la cabeza y los hombros del usuario, para proteger tanto a los pacientes como a los trabajadores durante los procedimientos médicos.

Orasure kit de recolección de muestras para testeo de COVID-19

65. Orasure es un kit de recolección de muestras para testeo de COVID-19 en el hogar. Fue uno de los primeros desarrollos de este tipo en obtener autorización de la FDA, en EE.UU.

66. OptiClean es un purificador de aire móvil construido por Carrier que puede filtrar patógenos de una habitación o bien convertir cualquier habitación en el llamado espacio de presión de aire negativa para evitar que el aire potencialmente contaminado salga, empujándolo a través de un filtro HEPA de alta eficiencia antes de liberarlo nuevamente en ese espacio cerrado.

Aire libre

67. WaveCel es un casco de ciclista hecho con un polímero celular plegable que añade una capa adicional de protección para absorber mejor el golpe en caso de que se sufra un impacto.

68. CasusGrill es una parrilla biodegradable. Está hecha de cartón, bambú y piedra volcánica. Una vez que se usó simplemente se deja enterrada ya que no genera daños en el ambiente.

Cascus Grill es una parrilla biodegradable

69. Serie YETI V es una heladera o enfriador portátil que se destaca por sus paneles aislados al vacío, que mantienen la temperatura interna más baja durante más tiempo, sin quitar espacio interior en el recipiente.

70. CrazyCap es un purificador de agua portátil que utiliza luz UVC para desinfectar el agua en solo 60 segundos.

71. La caja de carga solar CBX Solar de Yakima tiene paneles Sunflare y está equipada con dos puertos USB. Permite mantener los dispositivos cargados, sin tener que usar la batería de su automóvil.

Crianza

72. Yoto Player es un parlante inteligente portátil sin pantalla pensado para niños de 3 años en adelante. El reproductor utiliza tarjetas de audio que reproducen música y libros.

73. Cradlewise es una cuna inteligente que integra sensores para detectar los primeros movimientos del bebé y así, en función de esto y de los horarios del niño, actúa. Es decir que se empieza a mecer suavemente para que se duerma, si es que es el horario en que corresponde que duerma o bien hace otros movimientos para despertarlo si corresponde, en función del horario, que se levante.

74. Hifold es un asiento elevador de respaldo alto para el auto que tiene paneles ajustables para la cabeza, el torso y el asiento. Además se pliega al tamaño de una mochila lo cual permite transportarlo con facilidad.

Carrito de Cybex

75. El carrito de bebé ePRIAM de Cybex monitorea el esfuerzo que se hace al empujar el carro cuesta arriba, o cuando se desplaza por superficies irregulares y ajusta la potencia para facilitar el trabajo.

Productividad

76. La tablet reMarkable 2 es la segunda edición de la primera que se presentó en 2016. Se trata de un diseño ultradelgado que busca emular la sensación de escribir en papel, pero el resultado es un texto digital.

77. Sarcos Robotics lanzará el Guardian XO, un exoesqueleto motorizados de cuerpo completo que permite a los usuarios levantar peso sin esfuerzo. De este modo se previene daños y lesiones en el cuerpo.

Exoesqueleto de Sarcos para alivianar las tareas de carga

78. El nuevo casco de seguridad Guardhat HC1 monitorea la ubicación del usuario en tiempo real. Permite realizar llamadas de audio y video con manos libres y detecta la proximidad del usuario a materiales peligrosos, temperaturas y equipos en movimiento con el fin de alertarlo y protegerlo ante posibles incidentes.

79. Flex Write de 3M es una pizarra adhesiva que puede desenrollar y pegar fácilmente donde sea.

Bienestar social

80. Flare es una aplicación que conecta a las personas en Kenia con una red nacional de operadores de ambulancias, para enviar el vehículo más cercano en el menor tiempo posible. Los suscriptores tienen acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a más de 500 ambulancias, lo que permite una respuesta más efectivas.

81. Fairphone 3+ es un smartphone sustentable. La empresa holandesa Fairphone fabrica teléfonos utilizando minerales de zonas libres de conflictos, obtenidos a través de cadenas de suministro responsables. El equipo está hecho de plástico reciclado en un 40%, tiene piezas reemplazables y una vida útil de cinco años.

Fairphone 3 es un smartphone sustentable que se puede desarmar para reparar más fácilmente y así prolongar su vida útil

82. WEDEW es un generador de agua potable. La máquina, que es portátil, se nutre de vegetales y restos desechados que se calientan y en ese proceso liberan vapor de agua que luego el generador condensa y transforma en agua potable.

83. SATOTap de Lixil es una estación de lavado de manos portátil y recargable que incluye un soporte para el jabón.

84. Loon, de Alphabet, tiene como objetivo extender el acceso a internet mediante el despliegue de una red de globos estratosféricos. Este año se hizo el primer despliegue comercial del proyecto. En asociación con el proveedor local Telkom Kenya, hay una red de globos de Loon que transmite internet 4G en el centro y oeste de Kenia.

Los globos son de polietileno y están diseñados para soportar los vientos de más de 100 kilómetros por hora y temperaturas que pueden llegar a los -90 grados en la estratófera.

Indumentaria

85. Time destacó tres modelos de barbijos por sus diseños. El primero es B2 Mask de Breathe99, hecha de un material flexible que contiene dos filtros reemplazables. Por otra parte, MSK de Petit Pli utiliza una tela hecha de botellas de plástico recicladas tejidas para crear un ajuste cómodo para todos los rostros y RunMask de IAMRUNBOX utiliza materiales empleados en el diseño de ropa deportiva como algodón orgánico, spandex y poliéster para utilizar el barbijo mientras se hace fitness.

86. Circulose es una materia prima natural y biodegradable que se obtiene recuperando el algodón de la ropa usada.Todo esto mediante un proceso hecho a base de energía renovable y productos químicos ecológicos.

87. SoundShirt es una camiseta inteligente con módulos hápticos, que se puede usar para sentir la música, abrazos y videojuegos. SoundShirt crea experiencias de realidad virtual y aumentada más inmersivas.

Sustentabilidad

88. La tecnología de Heliogen se basa en el uso de luz solar para la producción de combustibles limpios. HelioHeat es una de las soluciones que desarrolló la marca y que fue destacada por la revista. Consiste en un sistema de 100.000 espejos controlados por computadora que concentra la luz solar en la dirección de una torre de 40 metros de altura. Esa energía se puede usar para procesos industriales como la producción de cemento.

89. El FarmWise Titan FT-35 es un tractor automatizado que utiliza el aprendizaje automático y visión por computadora para eliminar malas hierbas de los campos.

90. Pivot Bio desarrolló un biofertilizante microbiano. Por medio de aprendizaje automático y modelado computacional, la empresa potencia la capacidad natural de los microbios para convertir el nitrógeno del aire con el objetivo de satisfacer las necesidades diarias de los cultivos.

91. Tom’s of Maine hizo un tubo de pasta de diente reciclable con polietileno de alta densidad.

Transporte

92. La bicicleta Gocycle GXi es compacta y liviana: pesa sólo 16,5 kilos y tiene una distribución de peso longitudinal con un bajo centro de gravedad lo cual hace que la bicicleta sea ágil y fácil de maniobrar. Se puede plegar y llevar de un sitio a otro de manera cómoda.

La bicicleta de Gocycle es liviana y compacta

93. Hunter Board tiene un sistema de suspensión optimizado para asegurar una conducción cómoda incluso en superficies con irregularidades.

94. El helicóptero Ingenuity de la NASA tiene dos hélices que giran a 2.400 revoluciones por minuto. Está ubicado en el centro del rover Perseverance de la NASA, que llegará a Marte a principios del próximo año.

95. GermFalcon es un sistema de de desinfección a base de luz UVC pensado desinfectar las superficies del interior del avión antes de que los pasajeros aborden. Todavía no se probó la efectividad contra COVID-19, pero se sabe que el GermFalcon fue eficaz contra el SARS y el MERS, según destaca la publicación.

96. Clip es un motor de tracción por fricción para bicicleta que se conecta a la rueda delantera para ayudar a acelerar con más facilidad y menor esfuerzo.

Bienestar

97. El tampón Tampliner de Callaly integra una envoltura automática que dobla el tampón usado en el forro adjunto para retirarlo con facilidad.

98. La página de estadísticas sobre el avance del Covid-19 que desarrolló la universidad de Johns Hopkins se convirtió en referencia mundial.

99. Hatch Restore no es una simple luz de lectura sino que también contribuye a que el usuario pueda descansar. El sistema emite un relajante ruido blanco o audios de meditaciones guiadas para ayudar a que la persona concilie el sueño.

100. Tombot Jennie es un perro robot de compañía. Responde a comandos de voz, tiene sensores interactivos y hace los mismos sonidos que un cachorro.

Fuente e informe Infobae.-