Los emojis y su significado. Alcance psicológico

Para comprender el fenómeno de los emoticonos es necesario recordar su función originaria: ahorrar el uso del teclado. Los emojis nacieron en una época en la que no existían los smartphones y “el grueso de las comunicaciones se hacía a través de SMS, con las limitaciones de espacio (160 caracteres) y gráficas que imponía el sistema”, como recuerda Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. La faceta práctica de los emoticonos es evidente, pero el alcance psicológico de esta forma gráfica de comunicarse, no lo es tanto.

“Diversos estudios han constatado que en un porcentaje significativo de casos, la interpretación por parte del receptor de algunos emoticonos va en sentido contrario o diferente al deseado por la persona que lo emite”, explica a EL PAÍS Ignacia Arruabarrena, doctora en Psicología y profesora en el departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco. Para esta experta, esta confusión es provocada con mayor frecuencia por unos emoticonos determinados “cuyo significado puede resultar ambiguo”.

En cualquier caso, descifrar lo que realmente se quiere transmitir en una comunicación en la que se emplea este código, depende del contexto en el que se produce. Para que no haya malinterpretaciones, es necesario que emisor y receptor “compartan los mismos códigos culturales o de comunicación”, según Arruabarrena. Esta potencial ambigüedad de los emoticonos los convierte en un arma de doble filo con interlocutores ¿Es aconsejable emplear los emojis en un contexto no controlado?

La respuesta es no. La utilización de emoticonos en escenarios en los que no se conoce bien al interlocutor o este pertenece a otra cultura, “puede descodificarse como frívolo o poco formal”, según Eulàlia Hernández, profesora asociada de la Universitat Oberta de Catalunya. Como puede apreciarse, el uso y elección de emoticonos define bien a la persona que los emplea y en este sentido, los más introvertidos tienden a utilizar más los emojis que los extrovertidos. ¿Por qué motivo? “A las personas introvertidas les gusta más la ambigüedad y no quieren dar mensajes explícitos”, según Hernández.

Ambiguos o no, lo cierto es que los emoticonos se mantienen vivos y van adaptándose a la realidad del momento. La crisis del coronavirus ha tenido un impacto directo en la utilización de este código y ha disparado la utilización de una serie de emojis vinculados con la pandemia. Sin embargo, el top ten de los más utilizados no suele sufrir grandes alteraciones a lo largo del tiempo, y sigue capitaneado por el emoticono de la carcajada.

Los emojis están muy vivos e instalados en nuestra comunicación nada parece indicar que esto vaya a cambiar, sino que este formato está en permanente evolución. “Podríamos decir que el uso de GIF animados es una evolución en sí misma de los emoticonos”, explica Suárez, “y en nuestro país, donde las relaciones sociales son muy importantes, su uso está totalmente normalizado”.

Apple dio un paso en 2017 hacia la animación de los emoticonos con la presentación de los Animoji, aprovechando la tecnología TrueDepth de la cámara del iPhone, mientras que Samsung hizo lo propio con los AR Emoji. Ambos fabricantes han optado por adentrarse en el terreno de la personalización, gracias a los avances en los sistemas de reconocimiento facial de las cámaras.