Los oficios digitales más buscados del mercado laboral y la oportunidad de la Argentina

Leonardo Ustares, de 24 años, del barrio de Flores en Capital Federal, es egresado de los cursos de Google Ads y Operador de MercadoLibre. “Este año en la cuarentena, aprendí Mercado Libre ya que nunca supe manejarlo bien. Desde el minuto uno, los profes me transmitieron confianza y se pusieron a mi disposición. Sin ir más lejos, yo no tenía nada; iba un rato antes a clase para hacer la tarea, hasta que Juan Pablo uno de los profes, me regaló una PC para que trabaje en casa también. Ese fue el gesto más grande de compromiso que vi de ellos”, señala.