Nokia va a fabricar drones

Nokia está de vuelta. No solamente con los anuncios de los nuevos smartphones, sino también con una movida que pocos esperaban: se mete en el negocio de los drones. Y con un nombre llamativo.

En el sitio Lets Go Digital encontraron un registro de marca tramitado por Nokia en la Unión Europea, donde buscan realizar todo el procedimiento legal para -en un futuro no muy lejano- comenzar a vender una línea de naves no tripuladas bajo la marca de Ovni.

Llama la atención el peculiar nombre, que en el argot español se relaciona directamente con platos voladores. Pero la categoría bajo la cual ha sido registrada la marca Ovni es la de “drones civiles y militares”, lo que abre un espectro amplio de posibilidades comerciales.

Sin embargo, tomando en cuenta uno de sus videos corporativos más recientes, publicado a finales del pasado mes de junio, donde hablan de nuevas tecnologías y uso de drones en entornos industriales o para actividades de búsqueda y rescate, la conjetura obvia es que ese será el sector primario de acción para la línea Ovni.

Lo único oficial que existe por el momento es el registro de marca y el video de Nokia, pero ambos elementos parecen suficientes para inferir que este es el nuevo proyecto comercial de la compañía.

Al menos eligieron un nombre pegajoso para países de habla hispana.

Reproducido bajo licencia Creative Commons

