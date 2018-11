Cómo piensa el joven argentino que triunfa en Uber en los Estados Unidos

-Contame un poco de tu historia personal.

-Bueno, mi papá es argentino y mi mamá, francesa, y este último detalle tiene mucho que ver con mi trayectoria. Yo fui al Liceo Franco Argentino en Belgrano, lo que significa que desde los 3 años hasta los 17 tuve una educación mitad castellano mitad en francés, y después de graduarme en el 2007 como ingeniero informático en el ITBA, y no encontrar acá una salida laboral que me interesara, empecé a mirar afuera, y gracias a mi conocimiento del francés me puse a investigar las opciones allá hasta que di con algo interesante. Me fui y trabajé en Francia del 2007 al 2010.