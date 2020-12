Presentaron proyecto de Ley para la creación de la Agencia Conectividad Córdoba

El gobernador Juan Schiaretti presentó el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Conectividad Córdoba, un organismo específico que reúne a diferentes sectores desde donde diseñar y planificar líneas de acción en el mediano y largo plazo, que reforzará la visión del Gobierno de la Provincia de que la conectividad y la inclusión digital son políticas de Estado para todo el territorio provincial.

El objetivo del organismo es garantizar la conectividad que permite igualar oportunidades sociales y productivas para todos los cordobeses, para que independientemente del lugar donde vivan y las condiciones en que se encuentren, puedan desarrollarse de manera plena.

“Este es el siglo del conocimiento y exige rápidamente que haya conectividad. En este siglo van a progresar los pueblos que tengan educación y conocimiento, más que aquellos que tengan materia prima y lo está demostrando este 2020. Por lo tanto, entrar a la tecnología es garantizar el futuro, darle conectividad a la sociedad es permitir educación a nuestros hijos y el trabajo a nuestra gente, vivan donde vivan. Esta es una ley del desarrollo de las cosas del siglo 21 que nadie va a poder modificar”, indicó el mandatario.

Schiaretti destacó que el Estado debe desarrollar la conectividad e invertir en ella para igualar oportunidades y permitir que todos los cordobeses que deseen estudiar, trabajar, hacer una consulta de salud o, simplemente, conectarse a internet. “Eso es transitar el camino hacia la justicia social”, resaltó.

Además, agregó: “Para que se transforme en una política de Estado, debe haber participación de toda la sociedad, debe haber un organismo social, ágil y dinámico que motorice, impulse y garantice que todo se cumpla y es fundamental la participación del complejo científico técnico, de las universidades con un director y, además, es fundamental que haya un representante de la oposición para que sea de todos los cordobeses y no de quien administre el gobierno. En Córdoba no queremos división, todos podemos pensar como queramos y me alegro que pesemos distinto porque cuando se piensa diferente es cuando se progresa”.

Finalmente, destacó que, con esta incorporación, la Provincia no busca competir con el sector privado, sino que es el modo de trabajar conjuntamente para conectar a Internet a las grandes localidades y a los pequeños pueblos del interior.

Acompañaron al Gobernador el vicegobernador Manuel Clavo; la ministra de Coordinación Silvina Rivero, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, Rubén Soro; secretaria General Académica y de Desarrollo de la Universidad Siglo 21, Laura Rosso; el rector de la Universidad Católica de Córdoba, Padre Alfonso Gómez y la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Raquel Krawchik.

A su turno, Rivero afirmó que a partir de hoy se da un gran paso en materia de conectividad para todos los cordobeses. Y añadió que es necesario tener un organismo especifico en la materia, compuesto por todos los sectores vinculados a la temática.

“La Agencia va a administrar la instalación, la operación de las redes de los sistemas de telecomunicaciones y de interconexión, también tendrá a su cargo la comercialización a nivel mayorista de los sistemas TIC y todas las iniciativas tendientes a reducir la brecha digital, tanto para el acceso como para el uso y la apropiación de la tecnología”, indicó.

En tanto, Juri resaltó que en la actualidad la conectividad tiene que ser un derecho ya que no existe educación sin conectividad.

En detalle

La Agencia será la Autoridad de Aplicación del Plan Conectividad Córdoba (Ley Provincial N° 10.564) y además tendrá a su cargo la instalación, operación y administración de redes, sistemas de telecomunicaciones y de interconexión; la comercialización a nivel mayorista de servicios de telecomunicaciones y servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Servicios TIC) y el impulso de iniciativas para reducir la brecha digital en el acceso, uso y aprobación de la tecnología.

La administración de la Agencia Conectividad Córdoba está a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de 3 y un máximo de 5 miembros. Al menos un Director será designado de una terna propuesta en conjunto por las Universidades Públicas y Privadas con sede en la provincia de Córdoba; y otro a propuesta del partido político de la oposición con mayor representación legislativa. Todos los Directores y el Presidente serán designados por el Poder Ejecutivo.

Gobierno digital

La creación de este organismo se enmarca y potencia la estrategia digital que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que en términos de conectividad permitió:

Desarrollar infraestructura a través del despliegue de 2.391 kilómetros de fibra óptica durante 2018 y 2019 junto a la obra de gasoductos troncales, y avanzar en 2020 en el proceso de iluminación de la misma para llevar Internet de calidad a los 26 departamentos.

durante 2018 y 2019 junto a la obra de gasoductos troncales, de la misma para llevar Internet de calidad a los 26 departamentos. Conectar a Internet a 3.200 establecimientos educativos provinciales y habilitar más de 200 puntos de WiFi Libre en espacios públicos.

y habilitar más de 200 puntos de WiFi Libre en espacios públicos. Llevar adelante acciones de inclusión digital haciendo énfasis en la alfabetización digital.

Y que durante 2020 arrojó importantes resultados:

Más de 2.000.000 de ciudadanos digitales activos y más de 63.000 e-trámites que evitaron la presencialidad.

De los más de 123.000 turnos que se entregaron a través del Turnero Digital, casi 40.000 fueron para hisopados y enviamos más de 168.000 notificaciones digitales de resultados de hisopados a través de CiDi.

El desarrollo de una nueva herramienta digital que permitió tramitar más de 130.000 inscripciones a programas y beneficios sociales durante la pandemia, de los cuales más de 100.000 son preinscripciones para el ciclo lectivo 2021.

La implementación de Expediente Digital en la Administración Pública Provincial.

