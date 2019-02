Cómo proteger las conversaciones de WhatsApp con la huella dactilar o el rostro

Esta nueva configuración, permite bloquear los chats de las miradas indiscretas. Con esta opción, para entrar a las conversaciones habrá que usar el Face ID (en el caso de los iPhones X, XS, XS Max y XR) o bien en Touch ID (en el caso del 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus).