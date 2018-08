¿Quieres un mejor servicio al cliente? No llames, envía un mensaje de texto

Tenga cuidado sobre su privacidad: la transmisión de información personal en público probablemente no sea una gran idea. E incluso algunos canales privados, como Facebook Messenger, no se llevan a cabo mediante conversaciones encriptadas. Eso significa que Facebook puede ver lo que está escribiendo. Una portavoz dice que “no compartimos ese contenido con otras empresas y no puede ser utilizado por otras empresas para la orientación de avisos y anuncios publicitarios”.