Spotify dio a conocer lo más escuchado del año y de la década

Las voces femeninas hicieron eco en Spotify durante 2019: Billie Eilish y Ariana Grande se posicionaron como la segunda y tercera artista más escuchadas a nivel mundial. La primera tuvo un año revolucionario: superó 6 mil millones de streams y su álbum When we all fall asleep, where do we go? se coronó como el más reproducido del 2019, marcando la primera vez que un álbum dirigido por una mujer encabeza la lista.