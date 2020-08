TikTok presentará una demanda contra el decreto de EEUU que prohíbe operaciones con la aplicación

TikTok se está preparando para presentar el lunes un recurso legal al decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, que prohíbe las operaciones con la popular aplicación de videos cortos y su matriz china ByteDance, según personas cercanas al asunto.

Trump emitió una orden ejecutiva el 14 de agosto que dio a ByteDance 90 días para desinvertir las operaciones estadounidenses de TikTok.

ByteDance ha avanzado en las conversaciones con potenciales compradores, incluidos Microsoft Corp y Oracle. Algunos de los inversores estadounidenses de ByteDance también podrían unirse a la oferta ganadora.

El desafío legal de TikTok hace referencia a un decreto anterior que Trump emitió el 6 de agosto, dijeron las fuentes, el cual ordenaba al Secretario de Comercio que elaborara una lista de operaciones que involucran a ByteDance.

El presidente Donald Trump. REUTERS/Tom Brenner

TikTok planea argumentar que la orden ejecutiva del 6 de agosto la priva del debido proceso, según las fuentes, que dijeron también que la compañía desafiará el estatus de amenaza a la seguridad nacional dado por la Casa Blanca.

No está claro de inmediato qué tribunal planea usar TikTok para presentar su demanda. La compañía había dicho previamente que estaba explorando sus opciones legales.

Si bien TikTok es conocido por sus videos anodinos de personas bailando que se vuelven virales entre los adolescentes, los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que la información sobre los usuarios pueda transmitirse al gobierno comunista de China.

Vista de la aplicación TikTok en una tablet, en Shanghai (China). EFE/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Las fuentes solicitaron el anonimato antes de la presentación de la demanda, mientras que tanto ByteDance como la Casa Blanca se negaron a hacer comentarios.

El desafío legal de TikTok no protegería a ByteDance de tener que vender la aplicación. Esto se debe a que no se aplica a la orden del 14 de agosto sobre la venta de TikTok, que no está sujeta a revisión judicial.

Esta semana, Donald Trump mostró su apoyo a Oracle para la compra de las operaciones en venta. Al preguntársele el martes si Oracle sería un buen comprador para TikTok, el presidente respondió: “Bueno, creo que Oracle es una gran compañía y creo que su dueño es un tipo fabuloso, una persona fabulosa. Creo que Oracle sería ciertamente alguien que podría hacerse cargo”.

Con información de Reuters