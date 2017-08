Tinder puede decirte a quién le gustaste antes de que hagas “swipe”

Tinder cumplió con lo que había anunciado a fines de junio y lanzó en Estados Unidos la función premium Tinder Gold, que permite a quienes paguen por ella saber qué usuarios deslizaron su perfil hacia la derecha, o en otras palabras, te dejan saber a quién le gustaste antes de que vos hagas lo propio.

Tinder Gold agrega un costo de 5 dólares a la suscripción de Tinder Plus, la versión paga que ya incluía entre otras un “empujoncito” extra para hacer aparecer el perfil del usuario un 60 por ciento más de veces por un tiempo limitado y el “Super Like” característica por la que podíamos hacerle saber a un usuario en particular que habíamos hecho swipe a la derecha en su perfil.

La nueva funcionalidad cierra un cambio importante en la aplicación, ya que pierde sentido el “match” o coincidencia, el espíritu que tenía inicialmente.

Por lo pronto, de acuerdo a lo informado por el sitio The Next Web, Tinder Gold no es retroactivo y la función “likes you” (le gustas) solamente permite ver a quiénes les gustó nuestro perfil desde el momento en que adquirimos el servicio extra en adelante.

En Argentina, tener ahora Tinder Plus cuesta 87 pesos por mes, y si bien cuando la compañía anunció Tinder Gold afirmó que se probaría también en Argentina, Australia, Canadá y México, todavía no se puede adquirir la nueva característica y no se anunció precio local.

Seguramente, en las próximas semanas estará habilitado.