Twitter agregó más de 200 nuevos emojis

Twitter anunció este miércoles la actualización de 69 nuevos y únicos emojis, de un total de 239 al contar las variaciones, tanto en su plataforma web y aplicación móvil como resultado de la inclusión del último lanzamiento (versión 5.0) de estas piezas gráficas, entre las que habrá dinosaurios, hombres y mujeres en diferentes actividades, alimentos y banderas.

Sin embargo, no todos los emojis estarán disponibles para su vista o uso por las actualizaciones que deben realizar las aplicaciones de terceros o clientes para soportar la última versión de esta colección, según aclaró hoy la publicación especializada en tecnología The Next Web.

Si te interesa saber cómo quedó la lista completa de emojis para Twitter, está acá.

Con esta inclusión, la red de microblogging se convirtió en la segunda plataforma en anunciar la compatibilidad con la versión 5.0, después de que Google revelara la semana pasada en su conferencia anual para desarrolladores que el nuevo sistema operativo Android O iba a traer la última actualización de los emojis.

Asimismo, Android O incluirá un renovado diseño de los emojis que consistirá en la forma de las caras más redondeadas y llegarán a mediados de 2017, según reveló el gigante de Internet. Cada emoji de las versiones anteriores de Android será rediseñado con detalles más reales, mientras que las formas de las caras tendrán un aspecto más redondeado -en línea con las colecciones de iOS o WhatsApp.

En particular, habrá desde hombres barbudos, hasta dinosaurios, zombies, caras con vómitos, vampiros, diferentes tipos de comida y una mujer que amamanta a un bebé, entre otros.

La nueva versión 5.0 de emojis incluye nuevas piezas aprobadas por Unicode, el consorcio que se encarga de estandarizar la forma en que los signos de puntuación y los caracteres idiomáticos son representados por diferentes sistemas informáticos.